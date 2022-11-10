بيكيه يكشف خططه المستقبلية.. ويلمح لـ "الرئاسة"

ألمح جيرارد بيكيه إلى إنه سيقوم بالترشح لرئاسة نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم في المستقبل، لكنه "سيركز على بعض الأشياء الأخرى" بشكل فوري بعد اعتزاله.

وأعلن اللاعب الإسباني الدولي اعتزاله اللعب، هذا الأسبوع، بعد أن توج بثمانية ألقاب للدوري الإسباني وثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة للفوز بكأس العالم وبطولة أمم أوروبا مع المنتخب الإسباني.

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وعلى عكس زملائه السابقين تشافي وأندريس إنييستا، على الأرجح لن يسير بيكيه في طريق التدريب، ولكنه كشف أن رئاسة النادي شيئا سيدرسه في المستقبل.

وقال بيكيه عبر "تويتش": متأكد أن هذا الأمر سيروق لي في وقت ما، ولكن ليس في الفترة الحالية.

كما أضاف: عدم التدريب بشكل يومي سيمنحني الفرصة للتركيز على أشياء أخرى. في المستقبل، سنرى، ولكني قلت إنني أود مساعدة النادي على زيادة إمكاناته إلى أقصى حد.

ولم يكن بيكيه قادرا على المشاركة في المباراة التي فاز بها فريقه على أوساسونا 2 - 1 يوم الثلاثاء الماضي، بعد حصوله على البطاقة الحمراء، وهو على دكة البدلاء، بين الشوطين، لكنه ودع كامب نو في المباراة التي فاز بها فريقه على ألميريا 2-صفر في وقت سابق.