بيليه يدعم لاعبي البرازيل: لا أطيق انتظار النجمة السادسة

دعم النجم البرازيلي الكبير بيليه منتخب بلاده في سعيه للارتقاء إلى مستوى الترشيحات لنيل لقب كأس العالم لكرة القدم في قطر وذلك للمرة السادسة في مسيرته معززا الرقم القياسي المسجل باسم البرازيل مضيفا أنه يثق تماما في التشكيلة المؤلفة من 26 لاعبا والتي اختارها المدرب تيتي.



وشارك بيليه أفكاره عبر انستغرام جنبا إلى جنب مع صورة له وهو يرتدي قميص المنتخب البرازيلي خلال فترة وجوده في الملاعب. وقال بيليه (82 عاما)، الذي قاد الفريق إلى اللقب في أعوام 1958 و1962 و1970، إنه يأمل في رؤية نجمة جديدة فوق الشعار على قميص منتخب بلاده.



وعلق بيليه، اللاعب الوحيد الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات، على الصورة: في المرة الأخيرة التي ارتديت فيها قميص المنتخب البرازيلي، وضعنا النجوم الثلاث فوق شعار الفريق.



وتابع: الآن لدينا خمس نجوم. لا أطيق الانتظار لإضافة النجمة السادسة.



وقال بيليه، الذي عانى من مشاكل صحية في السنوات الأخيرة لكنه ظل ناشطا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إنه واثق من أن منتخب البلاد سيجعل البرازيل تشعر بالفخر.



وقال بعد إعلان تيتي للتشكيلة في وقت سابق هذا الأسبوع: أنا هنا لأمنح ثقتي لهذا الفريق وأتمنى حظا سعيدا لمنتخبنا الوطني.



ودفع موقع البرازيل في صدارة التصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا) وسجلها الرائع الخالي من الهزائم في التصفيات بها لأن تكون المرشحة الأبرز لدى شركات المراهنات للفوز باللقب العالمي في قطر.



وستبدأ البرازيل حملتها أمام صربيا يوم 24 نوفمبر الجاري. كما ستواجه سويسرا والكاميرون ضمن المجموعة السابعة.

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