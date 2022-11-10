توقع آخر بطلين.. نموذج للتنبؤ يؤكد فوز إنجلترا بالمونديال

إنجلترا مرشحة للفوز بكأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر وفقا لنموذج تنبؤ أصدرته مؤسسة لويدز أوف لندن العاملة في مجال التأمين وإعادة التأمين اعتمادا على القيمة التأمينية الإجمالية للاعبي المنتخب بينما تستهدف المؤسسة أن يكون اختيارها صحيحا للمرة الثالثة بعدما نجحت في التنبؤ بآخر بطلين للعالم.



وطبقا لذلك توقعت لويدز فوز فريق المدرب غاريث ساوثغيت على البرازيل في المباراة النهائية مع فشل لفرنسا والأرجنتين وإسبانيا في الفوز باللقب.



وكان نفس النموذج توقع فوز ألمانيا بكأس العالم 2014 وفرنسا في 2018.



ووفقا للتحليل المدعوم من مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال الذي يصنف الفرق وفقا للقيمة الإجمالية للتأمين على اللاعبين فإن قيمة التأمين الإجمالي لمنتخب إنجلترا تقدر بنحو 3.17 مليار جنيه إسترليني (3.6 مليار دولار) بينما تبلغ قيمة التأمين على منتخب فرنسا 2.66 مليار جنيه إسترليني وقيمة منتخب البرازيل 2.56 مليار جنيه إسترليني.



وقالت لويدز أيضا إن تقدير القيمة التأمينية للفرق تتضمن أيضا عدة اعتبارات مثل الأجور والرعاية والعمر ومركز اللعب.



وباستخدام هذه المنهجية للبطولة بالكامل، فإن نموذج لويد توقع أن تتصدر إنجلترا بطلة العالم عام 1966 مجموعتها في قطر وتنتصر في مراحل خروج المغلوب على السنغال وفرنسا وإسبانيا ثم البرازيل.



واعتبر جود بيلينغهام لاعب وسط إنجلترا أغلى لاعب يتم التأمين عليه في كأس العالم يليه كيليان مبابي مهاجم فرنسا وفينيسيوس جونيور مهاجم البرازيل.

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