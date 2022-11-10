قائمة ألمانيا.. عودة غوتزه بعد غياب 5 سنوات وغياب رويس

عاد لاعب خط الوسط ماريو غوتزه صاحب هدف الفوز بمونديال البرازيل 2014 أمام الأرجنتين (1-صفر بعد التمديد) إلى صفوف منتخب ألمانيا لخوض غمار مونديال قطر، حسب ما أعلن الخميس المدرب الوطني هانزي فليك.

ولم يتم استدعاء غوتزه "بطل ريو" عام 2014 بالنسبة لألمانيا إلى التشكيلة منذ 14 نوفمبر 2017 ومباراته الودية أمام فرنسا 2-2.

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وانضم لاعب أينتراخت فرانكفورت إلى قائمة من 26 لاعباً إلى جانب كل من توماس مولر وحارس المرمى مانويل نوير وماتياس غينتر، الأبطال الأربعة لتكريس البرازيل، في حين استبعد فليك قائد بوروسيا دورتموند ماركو رويس.

وأدرج فليك ثلاثة حراس مرمى بينهم حارس بايرن ميونخ نوير المتعافي من إصابة في كتفه الأيسر أبعدته عن الملاعب لمدة أربعة أسابيع في أكتوبر، مما أثار مخاوف بشأن الأسوأ بالنسبة لحارس عرين النادي البافاري الذي يتحضر لخوض غمار نهائيات كأس العالم للمرة الرابعة في مسيرته بعد 2010 و2014 و2018.

وبعدما تلقى ضربة معنية باصابة المهاجم تيمو فيرنر قبل ثمانية أيام من مونديال قطر وغيابه عن العرس الكروي العالمي، استدعى فليك مهاجمين لا يملكان خبرة دولية هما نيكلاس فولكروغ ابن الـ29 عاماً (فيردر بريمن) والواعد يوسوفا موكوكو من بوروسيا دورتموند والذي بات أصغر لاعب ألماني يتم استدعاؤه للعب في المونديال.

ويحتل فولكروغ المركز الثاني في صدارة هدافي الدوري الألماني خلف الدولي الفرنسي كريستوفر نكونكو (لايبزيغ)، في حين يتألق الكاميروني الأصل موكوكو الذي سيبلغ 18 عاماً في يوم المباراة الافتتاحية لكأس العالم بين الإكوادور وقطر في 20 الحالي، مع النادي "الأصفر والأسود" في دورتموند.

ومن بين أبرز الغائبين بالإضافة إلى فيرنر الذي خضع لجراحة في كاحله الأيسر، رويس الذي لم يتعاف بشكل كامل من إصابة تعرض لها في منتصف سبتمبر في كاحله الأيمن ليغيب عن كأس العالم للمرة الثانية بعد البرازيل 2014 للسبب ذاته. كما أبقى فليك قلب دفاع دورتموند ماتس هوملز خارج التشكيلة المتوجهة إلى قطر.

ويبحث المنتخب الألماني عن نجمة خامسة في مونديال 2022، علماً أن مغامرته الأخيرة في مونديال روسيا 2018 انتهت باقصاء مبكر من دور المجموعات، كما لم يكن النجاح حليفه في كأس أوروبا 2020 في الصيف الماضي اذ خرج من ثمن النهائي أمام انجلترا.

من ناحيته، يستعد مدرب بايرن ميونخ السابق فليك والذي قاده لسداسية تاريخية لخوض أوّل بطولة كبرى له مع المنتخب الألماني بعدما خلف يواكيم لوف في صيف 2021 بعد أن كان مساعداً له لمدة ثماني سنوات بين عامي 2006 و2014.

وفي ما يلي تشكيلة ألمانيا لمونديال قطر:

حراسة المرمى: مانويل نوير (بايرن ميونخ)، مارك-أندريه تير شتيغن (برشلونة الإسباني)، كيفن تراب (أينتراخت فرانكفورت)

الدفاع: أرميل بيلا كوتشاب (ساوثمبتون الإنجليزي)، ماتياس غينتر وكريستيان غونتر (فرايبورغ)، ثيلو كيهرر (وست هام الإنجليزي)، لوكاس كلوسترمان ودافيد راوم (لايبزيغ)، أنتونيو روديغر (ريال مدريد الإسباني)، نيكو شلوتربيك (بوروسيا دورتموند) ونيكلاس زوله (بوروسيا دورتموند)

الوسط: يوليان برانت (بوروسيا دورتموند)، ماريو غوتسه (أينتراخت فرانكفورت)، إيلكاي غوندوغان (مانشستر سيتي الإنجليزي)، كاي هافيرتس (تشلسي الإنجليزي)، يوزوا كيميش وجمال موسيالا وتوماس مولر وليون غوريتسكا (بايرن ميونخ)

الهجوم: كريم أديمي (بوروسيا دورتموند)، نيكلاس فولكروغ (فيردر بريمن)، سيرج غنابري ولوروا ساني (بايرن ميونخ)، يوناس هوفمان (بوروسيا مونشنغلادباخ)، يوسوفا موكوكو (بوروسيا دورتموند)