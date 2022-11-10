ماديسون وويلسون وراشفورد ضمن تشكيلة إنجلترا لكأس العالم

ضمت إنجلترا جيمس ماديسون لاعب خط وسط ليستر سيتي المتألق لتشكيلتها لخوض نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر، إضافة لاختيار الثنائي الهجومي كالوم ويلسون وماركوس راشفورد.



وجاءت تشكيلة المنتخب الانجليزي على النحو التالي:



حراس المرمى: جوردان بيكفورد (إيفرتون) نيك بوب (نيوكاسل يونايتد) آرون رامسدال (أرسنال).



المدافعون: ترينت ألكسندر-أرنولد (ليفربول) كونور كوادي (إيفرتون على سبيل الإعارة من ولفرهامبتون واندرارز) إريك داير (توتنهام هوتسبر) هاري ماغواير ولوك شو (مانشستر يونايتد) جون ستونز وكايل ووكر (مانشستر سيتي) كيران تريبيير (نيوكاسل يونايتد) بن وايت (أرسنال).



لاعبو الوسط: جود بلينغهام (بروسيا دورتموند) كونور غالاغر (تشيلسي) جوردان هندرسون (ليفربول) مايسون ماونت (تشيلسي) كالفن فيليبس (مانشستر سيتي) ديكلان رايس (وست هام يونايتد).



المهاجمون: فيل فودن وجاك غريليش (مانشستر سيتي) هاري كين (توتنهام هوتسبر) جيمس ماديسون (ليستر سيتي) ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) بوكايو ساكا (أرسنال) رحيم سترلينغ (تشيلسي) كالوم ويلسون (نيوكاسل يونايتد).

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