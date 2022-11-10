مونديال 2022.. رونالدو على رأس تشكيلة البرتغال

قدّم المدرب البرتغالي فرناندو سانتوس يوم الخميس قائمة من 26 لاعباً سيخوضون غمار مونديال قطر 2022، وعلى رأسهم مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي كريستيانو رونالدو.

وفي سن السابعة والثلاثين، لا يزال الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات النجم الأوحد لـ"سيليساو" أوروبا.

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ولكنه أيضاً الثلاثيني الوحيد في خط الهجوم البرتغالي الذي تميّز بتجديد الأجيال بهدوء مع استدعاء جناح ميلان الإيطالي رافايل لياو (23 عاماً) ومهاجم بنفيكا غونزالو راموس (21 عاماً).

ورغم وضعه المتذبذب بين المشاركة كأساسي أو بديل هذا الموسم مع مانشستر يونايتد يبقى رونالدو أساسياً في نظر سانتوس لقيادة هجوم أبطال كأس أوروبا 2016.

وبعد شكوك لفترة طويلة حيال جاهزيته بسبب التواء في الركبة، استدعي المدافع بيبي البالغ من العمر 39 عاماً إلى التشكيلة، وهو الذي استأنف تدريباته مع ناديه بورتو مؤخراً بعد غيابه عن الملاعب منذ أوائل أكتوبر.

ولتجديد محور دفاعه، استدعى سانتوش للمرة الأولى لاعب بنفيكا أنتونيو سيلفا (19 عاماً).

في المقابل، لم يستدع المدرب مهاجم ليفربول الإنجليزي ديوغو جوتا لإصابته في ربلة الساق.

كما غاب عن التشكيلة المخضرم جواو موتينيو (146 مباراة دولية) ثاني أكثر اللاعبين مشاركة مع المنتخب بعد رونالدو. ويبدو أن هذا الغياب هو ثمن البداية السيئة لولفرهامبتون هذا الموسم مع احتلاله المركز ما قبل الأخير في ترتيب الدوري.

ورغم دقائق لعبه القليلة مع أتلتيكو مدريد الإسباني، تواجد المهاجم جواو فيليكس في قائمة سانتوس، على عكس لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي ريناتو سانشيز.

وتلعب البرتغال في المجموعة الثامنة مع غانا والأوروغواي وكوريا الجنوبية.

وفي ما يلي التشكيلة الكاملة:

حراسة المرمى: ديوغو كوشتا (بورتو)، روي باتريسيو (روما الإيطالي)، جوزيه سا (ولفرهامبتون الإنجليزي)

الدفاع: ديوغو دالو (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، جواو كانسيلو (مانشستر سيتي الإنجليزي)، دانيلو بيريرا (باريس سان جيرمان الفرنسي)، بيبي (بورتو)، روبن دياز (مانشستر سيتي الإنجليزي)، أنتونيو سيلفا، نونو منديز (باريس سان جيرمان الفرنسي)، رافايل غيريرو (بوروسيا دورتموند الألماني).

الوسط: روبن نيفيز (ولفرهامبتون الإنجليزي)، جواو بالينيا (فولهام الإنجليزي)، وليام كارفاليو (ريال بيتيس الإسباني)، برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، فيتينيا (باريس سان جيرمان الفرنسي)، أوتافيو (بورتو)، جواو ماريو (بنفيكا)، ماتيوس نونيش (ولفرهامبتون الإنجليزي).

الهجوم: برناردو سيلفا (مانشستر سيتي الإنجليزي)، رافايل لياو (ميلان الإيطالي)، جواو فيليكس (أتلتيكو مدريد الإسباني)، ريكاردو هورتا (براغا)، أندريه سيلفا (لايبزيغ الألماني)، كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، وغونزالو راموس.