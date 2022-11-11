إنريكي يتحدى: أنا المدرب الأفضل على وجه الأرض

يشعر لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا بثقة كبيرة في قدرته على قيادة الفريق للفوز بكأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية هذا العام في قطر، بعد 12 عاما من اللقب الأول.



وبعد إعلان تشكيلة مؤلفة من 26 لاعبا لخوض كأس العالم اليوم الجمعة، قال مدرب برشلونة السابق إنه لم يشك مطلقا في أنه الرجل المناسب لهذه المهمة.



وقال لويس إنريكي في مؤتمر صحفي: كيف لي أن أشك في نفسي؟ أنا المدرب الأفضل على وجه الأرض.



وأضاف: إذا كان علي إقناع لاعبي فريقي، يجب أن أكون مقتنعا... لا يوجد هناك مدرب أفضل مني. أعرف أن هذا ليس حقيقيا، لكنني أؤمن بذلك. بلا أدنى شك.



وضمت تشكيلة إسبانيا أنسو فاتي مهاجم برشلونة، لكن المدرب استبعد لاعبين مخضرمين أمثال تياغو ألكانتارا لاعب وسط ليفربول وماركوس ألونسو مدافع برشلونة وديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد إذ وضع لويس إنريكي ثقته في جيل جديد.



ويقول المدرب إنها مخاطرة تستحق الإقدام عليها. وقاد لويس إنريكي منتخب إسبانيا إلى الدور قبل النهائي ببطولة أوروبا ونهائي دوري الأمم العام الماضي بتشكيلة تتجاوز متوسط أعمار لاعبيها 25 عاما بقليل.



وتابع لويس إنريكي: عندما يقرر المرء أن يأتي إلى المنتخب الوطني، بعيدا عن الطموح، كان لدينا هدف واضح وهو العودة للمنافسة على ألقاب البطولات الكبرى.



وتستهل إسبانيا مشوارها في كأس العالم في 23 نوفمبر الجاري أمام كوستاريكا ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تضم كذلك ألمانيا واليابان.



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