رياض شراحيلي.. تخلى عنه النصر ليشارك في المونديال

قبل 7 سنوات، أنهى النصر عقد لاعبه رياض شراحيلي، لكن مسيرته استمرت مع 5 أندية مختلفة وتوّجها بحجز مقعد في قائمة المنتخب السعودي المشارك بكأس العالم 2022.

وضم الفرنسي هيرفي رينارد مدرب "الأخضر" شراحيلي إلى جانب 25 آخرين ليسافروا إلى قطر، ويخوضوا غمار منافسات المسابقة العالمية ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات المكسيك والأرجنتين وبولندا.

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وبدأ البالغ من العمر 29 عامًا مسيرته الكروية بنادي النصر، لكنه لم ينجح في حجز مقعده مع الفريق الأول ليستغنى عنه النادي العاصمي وينتقل منه إلى الفتح مطلع موسم 2015-2016.

دافع رياض عن ألوان الفتح بين عامي 2015 و2018 في 52 مباراة بجميع المسابقات، شارك خلالها بـ 2473 دقيقة، مسجلًا هدفًا وحيدًا وصنع مثله.

ومن الفتح ذهب إلى الطائي، شارك بـ18 لقاء وأحرز بها هدفًا وحيدًا، قبل أن يعلن الفيصلي ضمّه عقب مرور 9 أشهر.

ولم تستمر رحلة شراحيلي مع الفيصلي طويلًا، لم يخض أي مباراة مع الأخير وقضى 4 أشهر فقط قبل أن ينضم إلى الصاعد حديثًا للأضواء العدالة مع بداية موسم 2019-2020.

وبعد عام واحد، قرر أبها ضمّ اللاعب الذي استقر معه حتى الآن، وظهر مع الفريق في 59 مناسبة، مساهمًا بـ 9 أهداف، سجل منها 9 وقدم لزملائه 3 تمريرات حاسمة.

وعلى الصعيد الدولي، مثّل شراحيلي المنتخب السعودي في 3 مباريات، تعادل في الأولى مع الإكوادور والثانية مع أميركا وانتصر على أيسلندا، وأقنع رينارد الذي استدعاه للقائمة النهائية المشاركة بنهائيات المونديال.