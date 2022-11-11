رينارد يستبعد العابد من قائمة السعودية في المونديال

قرر المدرب الفرنسي هيرفي رينارد استبعاد نواف العابد وأيمن يحيى وعبدالله الحمدان من قائمة المنتخب السعودي المشارك بمونديال قطر 2022.

وأعلن رينارد قائمة مكوّنة من 26 لاعبًا، جاءت على النحو التالي:

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حراس المرمى: محمد العويس ومحمد اليامي ونواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام ومحمد البريك وعبدالإله العمري وعلي البليهي وعبدالله مادو وحسان تمبكتي وسعود عبد الحميد وياسر الشهراني.

خط الوسط: سلمان الفرج وسالم الدوسري وعبدالإله المالكي ومحمد كنو وعبدالرحمن العبود وسامي النجعي وهتان باهبري وناصر الدوسري وعلي الحسن ورياض شراحيلي وعبدالله عطيف.

خط الهجوم: صالح الشهري وفراس البريكان وهيثم عسيري وفهد المولد.

بينما كانت أبرز الأسماء المستبعدة: نواف العابد وأيمن يحيى وعبدالله رديف وعبدالله الحمدان وأحمد بامسعود وأمين بخاري وزكريا هوساوي.