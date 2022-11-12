الدنماركي إريكسن يصف عودته لكرة القدم بالمذهلة

وصف كريستيان إريكسن عودته للملاعب مجددا بالأمر المذهل، في الوقت الذي يستعد فيه مع زملائه لتمثيل الدنمارك في بطولة كأس العالم في قطر.

وعانى لاعب وسط مانشستر يونايتد من أزمة قلبية في عام 2021 خلال مشاركته مع منتخب بلاده في كأس أمم أوروبا 2020 في مواجهة فنلندا، لكن بعد 18 شهرا سيسافر إلى قطر لخوض البطولة التي تقام في منتصف الموسم.

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ولم يكن موقف إريكسن من مواصلة مسيرته واضحا، حيث استغنى عنه إنتر ميلان الإيطالي بسبب عدم إمكانية مشاركته في منافسات كرة القدم بإيطاليا بسبب القوانين التي تمنع مشاركة أي لاعب بمنظم لضربات القلب.

وعقب عودته إلى الدوري الإنجليزي مع برنتفورد، نجح في خطف الأنظار مجددا لينتقل إلى مانشستر يونايتد.

وقال إريكسن في تصريحات لقناة "سكاي سبورتس": أول ما فكرت به وقلته هو أنني أريد العودة للعب في كأس العالم وهذا ما حدث، وبين هذا وذاك جرت الأمور بشكل مذهل.

وأضاف: الفريق يتمتع بروابط قوية للغاية، أعني أن ذلك كان يحدث دائما، لكن بعد ما حدث لي أصبحت الأمور أكثر ارتباطا، حتى بدوني أصبح الفريق بأكمله ناضجا للغاية معا ومع البلاد.