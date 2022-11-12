بايرن يعبر شالكه بهدفين ويبتعد بصدارة البوندسليغا

عزز بايرن ميونخ حامل اللقب موقعه في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم بفوزه على مضيفه شالكه 2 - صفر يوم السبت في المرحلة الخامسة عشرة من البوندسليغا، في الوقت الذي تقدم فيه لايبزغ مؤقتا لمركز الوصيف بفضل فوزه على مضيفه فيردر بريمن 2 -1.

وفي باقي المباريات فاز باير ليفركوزن على ضيفه شتوتغارت 2 -صفر وفولفسبورغ على مضيفه هوفنهايم 2 -1 وهيرتا برلين على ضيفه كولن 2 -صفر وبوخوم على مضيفه أوغسبورغ 1 - صفر.

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وعلى ملعب فيلتينس ارينا، حسم بايرن ميونخ الفوز بهدف في كل شوط، محققا الانتصار العاشر هذا الموسم مقابل أربعة تعادلات وهزيمة واحدة في الوقت الذي مني فيه شالكه بالهزيمة العاشرة مقابل انتصارين وثلاثة تعادلات.

وتقدم سيرج غنابري بهدف للنادي البافاري في الدقيقة 38 ثم أضاف المهاجم الكاميروني الدولي إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ الهدف الثاني في الدقيقة 52.

الفوز رفع رصيد بايرن ميونخ في الصدارة إلى 34 نقطة بفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه لايبزج، وتوقف رصيد شالكه عند تسع نقاط في المركز الأخير.

وعلى ملعب فيسير شتاديون، انتهى الشوط الأول بتقدم لايبزغ بهدف سجله البرتغالي أندريه سيلفا في الدقيقة 13.

وفي الشوط الثاني رد كريستيان غروس بهدف لفيردر بريمن في الدقيقة 56 لكن النمساوي كزافير شلاغر تكفل بهدف الفوز للايبزغ في الدقيقة 51.

الفوز رفع رصيد لايبزغ إلى 28 نقطة ليتقدم مؤقتا لوصافة جدول ترتيب البوندسليغا وتوقف رصيد فيردر بريمن عند 21 نقطة في المركز التاسع.

وعلى ملعب راين نيكار أرينا، قلب فولفسبورغ تأخره بهدف أمام مضيفه هوفنهايم إلى فوز مثير بهدفين.

وتقدم هوفنهايم بهدف عن طريق كريستوف بومغارتنر في الدقيقة 42 ولكن فولفسبورغ أدرك التعادل بنيران صديقة في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، عبر الهدف الذي سجله أوزان كاباك بالخطأ في مرماه.

وفي الشوط الثاني تقمص المدافع ريدل باكو دور البطولة وسجل هدف الفوز لفولفسبورغ في الدقيقة 56.

الفوز رفع رصيد فولفسبورغ إلى 23 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد هوفنهايم عند 18 نقطة في المركز العاشر.

وعلى ملعب باي أرينا، فشل شتوتغارت في تسجيل فوزه الأول في 2022 وسقط في أخر مباراة له هذا العام، أمام مضيفه ليفركوزن بهدفين دون رد.

وتقدم موسى ديابي بهدف لليفركوزن في الدقيقة 30 ثم أضاف جوناتان جلاو تاه الهدف الثاني في الدقيقة 82.

الفوز رفع رصيد ليفركوزن إلى 18 نقطة في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد شتوتجارت عند 14 نقطة في المركز السادس عشر.

وكان آخر انتصار حققه فريق شتوتغارت خارج ملعبه في ديسمبر 2021 أمام فولفسبورج حينما فاز 2 - صفر.

ويتوقف الموسم الحالي حتى منتصف يناير، بسبب كأس العالم والعطلة الشتوية.

وعلى الملعب الأولمبي ببرلين، حسم هيرتا فوزه على كولن بفضل هدفي ولفريد كانجا وماركو ريشتر في الدقيقتين التاسعة و54.

الفوز رفع رصيد هيرتا برلين إلى 14 نقطة في المركز الخامس عشر وتوقف رصيد كولن عند 17 نقطة في المركز الثالث عشر.

وعلى ملعب إمبولس أرينا، قاد كريستوفر أنتوي أدجي فريقه بوخوم للفوز على مضيفه أوغسبورغ بفضل الهدف الذي سجله في الدقيقة 58.

الفوز رفع رصيد بوخوم إلى 13 نقطة في المركز الثاني من القاع وتوقف رصيد فريق اوغسبورغ عند 15 نقطة في المركز الرابع عشر.