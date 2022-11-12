لماذا استُبعد راموس من تشكيلة إسبانيا في المونديال؟

كشفت تقارير صحافية عن أسباب استبعاد سيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان وريال مدريد الأسبق من قائمة المدرب لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني التي ستخوض منافسات كأس العالم 2022.
ولم يكن راموس ضمن التشكيلة المكوّنة من 26 لاعبًا، بالإضافة إلى دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد وتياغو ألكانتارا لاعب ليفربول.
وكشفت صحيفة "سبورت" أن التعافي السريع لإمريك لابورت مدافع مانشستر سيتي مع الأداء الجيد الذي قدمه هوغو غويامون مدافع فالنسيا في مباريات "الليغا" هما السببان الأساسيان في استبعاد راموس.
وأضافت: راموس كان قريبًا من حجز مقعده بالقائمة، لكن اللحظات الأخيرة غيّرت كل شيء، إنريكي أراد ضم اللاعبين الذين يتمتعون بثقته وقادرين على تنفيذ أفكاره.
وختمت: راموس ضغط بقوة من أجل التواجد في قطر، إنريكي كان يعلم مدى رغبته في ذلك خاصة وأنها فرصته الأخيرة، لكن تحتّم عليه اتخاذ القرار الصعب.
ولعب راموس 19 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم، سجل هدفًا وصنع مثله، تلقى 5 بطاقات صفراء وطُرد مرة وحيدة.
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