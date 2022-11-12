نونيز يقود ليفربول لتخطي ساوثهامبتون وفوز مثير لتوتنهام

قاد الأوروغوياني داروين نونيز، فريقه ليفربول للفوز على ساوثهامبتون 3 - 1، يوم السبت، ضمن منافسات المرحلة 16 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتقدم ليفربول عن طريق روبرتو فيرمينو في الدقيقة السادسة، بعد ذلك بثلاث دقائق نجح تشي أدامز في إدراك التعادل لساوثهامبتون.

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وفي الدقيقة 21 سجل داروين نونيز الهدف الثاني لليفربول، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثالث في الدقيقة 42.

ورفع ليفربول رصيده إلى 22 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 12 نقطة في المركز التاسع عشر.

وفي مباراة أخرى بنفس المرحلة، حقق توتنهام فوزا مثيرا على ضيفه ليدز 4 - 3.

وتقدم ليدز عن طريق كريسنسو سمرفيل في الدقيقة العاشرة، قبل أن يدرك توتنهام التعادل عن طريق هاري كين في الدقيقة 25.

وفي الدقيقة 43 أضاف رودريغو مورينو الهدف الثاني لليدز، غير أن توتنهام نجح في العودة مجددا للمباراة بتسجيل هدف التعادل عن طريق بن دافيز في الدقيقة 51.

وفي الدقيقة 76 سجل رودريغو مورينو الهدف الثالث لليدز، قبل أن يدرك رودريجو بينتانكور هدف التعادل الثالث للتوتنهام في الدقيقة 81، ويضيف اللاعب ذاته هدف الفوز في الدقيقة 83.

ورفع توتنهام رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد ليدز عند 15 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفي مباراة أخرى بنفس المرحلة، فاز نوتنغهام فورست على ضيفه كريستال بالاس 1 - صفر.

وسجل مورجان جيبس وايت هدف المباراة الوحيد لنوتنغهام في الدقيقة 54.

ورفع نوتنغهام رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن عشر، فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 19 نقطة في المركز الحادي عشر.

ونجح بورنموث في تحقيق فوز مهم على ضيفه إيفرتون 3 - صفر.

وتقدم بورنموث عن طريق ماركوس تافيرنييه في الدقيقة 18، قبل أن يضيف كيفر مور الهدف الثاني في الدقيقة 25.

وفي الدقيقة 69 سجل جيدون أنتوني الهدف الثالث لبورنموث الذي رفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد إيفرتون عند 14 نقطة في المركز السابع عشر.

وضمن منافسات المرحلة ذاتها، فاز ليستر سيتي على مضيفه ويستهام 2 - صفر.

وسجل جيمس ماديسون الهدف الأول لليستر سيتي في الدقيقة الثامنة، قبل أن يضيف هارفي بارنز الهدف الثاني في الدقيقة 78.

ورفع ليسر سيتي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد ويستهام عند 14 نقطة في المركز السادس عشر.