نيوكاسل يفوز على تشيلسي ويواصل نتائجه المميزة

واصل نيوكاسل يونايتد نتائجه المميزة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وحقق فوزه الخامس على التوالي وذلك على حساب ضيفه تشيلسي بهدف دون رد، ضمن منافسات المرحلة 16.

وسجل جو ويلوك هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 67.

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ورفع نيوكاسل رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث بعدما خاض 14 مباراة، بفارق نقطتين خلف مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني والذي خاض 14 مباراة.

على الجانب الآخر تجمد رصيد تشيلسي عند 21 نقطة في المركز الثامن.