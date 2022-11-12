هالاند يبدأ تعلّم اللغة الإسبانية

كشفت تقارير صحافية أن الدولي النرويجي، إرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي بدأ مؤخرًا بتعلّم اللغة الإسبانية.

وانضم هالاند إلى مانشستر سيتي مطلع الموسم الجاري، مسجلًا 23 هدفًا خلال 18 مباراة بجميع المسابقات.

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وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن هالاند بدأ بأخذ دروس في اللغة الإسبانية، ولا توجد أي علاقة بين تلك الخطوة وشائعات انضمامه لريال مدريد التي تطارده حتى الآن.

وأشارت الصحيفة إلى أن هالاند يريد أن يتواصل ويتحدث بشكل أفضل مع مدرب فريقه الإسباني بيب غوارديولا.

وقالت رافاييلا بيمينتا وكيلة أعمال اللاعب إلى أن القناص النرويجي قد يصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم تتخطى صفقة انتقاله حاجز المليار جنيه إسترليني.