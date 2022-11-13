ديفيز في تشكيلة كندا لكأس العالم رغم الإصابة

انضم ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونخ إلى تشكيلة كندا المشاركة في كأس العالم لكرة القدم في قطر يوم الأحد لتنتهي الشكوك بشأن مشاركته بعد تعرضه لإصابة.

وغاب ديفيز، الذي يلعب كجناح مع كندا، عن آخر مباراتين لبايرن في الدوري الألماني بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ.

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وأحرز اللاعب البالغ عمره 22 عاما 12 هدفا في 34 مباراة مع كندا التي تشارك في النهائيات للمرة الأولى في 36 عاما بعدما كان أول منتخب يتأهل عن اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) إلى قطر.



وستعتمد كندا في الهجوم على كايل لارين، هداف تصفيات الكونكاكاف برصيد 13 هدفا، وزميله جوناثان ديفيد الذي أحرز تسعة أهداف في التصفيات.



وتلعب كندا في المجموعة السادسة بجانب بلجيكا والمغرب وكرواتيا.



حراس المرمى: جيمس بانتميس - ميلان بوريان - دين سانت كلير.



مدافعون: صمويل أدكوجبي - جويل ووترمان - أليستير جونستون - ريتشي لاريا - كمال ميلر - ستيفن فيتوريا - ديريك كورنيليوس.

لاعبو الوسط: ليام فريزر - إسماعيل كوني - مارك-أنطوني كاي - ديفيد ووثرسبون - جوناتان أوسوريو - أتيبا هاتشينسون - ستيفن إستاكيو - صمويل بيت.



مهاجمون: تاجون بيوكانن - ليان ميلر - لوكاس كافاليني - إكي أوجبو - جونيور هويلت - جوناتان ديفيد - كايل لارين - ألفونسو ديفيز.