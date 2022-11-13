اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
بيلينغهام
انضم الانجليزي (19 عامًا) الى دورتموند في صيف 2020

رئيس دورتموند يتحسّر: لا نستطيع خوض معركة الإبقاء على بيلينغهام

دورتموند - فرانس برس
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أقر الرئيس التنفيذي لبوروسيا دورتموند الالماني هانتس-يواكيم فاتسكه يوم الأحد أن ناديه عاجز عن المنافسة مع نخبة الاندية الأوروبية الساعية لضم لاعب خط الوسط المتألق الشاب جود بيلينغهام.

كشف في حديث لصحيفة بيلد الألمانية أن دورتموند سيجري محادثات مع اللاعب بعد بطولة كأس العالم في قطر التي تنطلق الاحد المقبل.

وقال فاتسكه الذي يتولى المنصب في دورتموند منذ 2005: سنجري محادثات (مع بيلينغهام) عندما تنتهي كأس العالم. سنسأله عما إذا كان يريد البقاء أم الرحيل.

وتابع: ومع ذلك، إذا دخلت أندية أوروبية كبرى على الخط، فلا يمكننا تحمل معركة مالية كبيرة.

انضم الانجليزي (19 عامًا) الى دورتموند في صيف 2020 قادمًا من برمينغهام سيتي بعقد يمتد حتى 2025.

تولى شارة القيادة في عدة مباريات في الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم واستدعاه المدرب غاريث ساوثغيت الى تشكيلة إنجلترا التي ستشارك في مونديال قطر.

يحتل دورتموند المركز السادس في الدوري بعد خسارته في آخر مباراتين، على بعد تسع نقاط من بايرن ميونيخ المتصدر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مقعد نيفادا يضمن فوز الديمقراطيين بمجلس الشيوخ مقعد نيفادا يضمن فوز الديمقراطيين بمجلس الشيوخ
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط