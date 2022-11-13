رئيس دورتموند يتحسّر: لا نستطيع خوض معركة الإبقاء على بيلينغهام

أقر الرئيس التنفيذي لبوروسيا دورتموند الالماني هانتس-يواكيم فاتسكه يوم الأحد أن ناديه عاجز عن المنافسة مع نخبة الاندية الأوروبية الساعية لضم لاعب خط الوسط المتألق الشاب جود بيلينغهام.

كشف في حديث لصحيفة بيلد الألمانية أن دورتموند سيجري محادثات مع اللاعب بعد بطولة كأس العالم في قطر التي تنطلق الاحد المقبل.

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وقال فاتسكه الذي يتولى المنصب في دورتموند منذ 2005: سنجري محادثات (مع بيلينغهام) عندما تنتهي كأس العالم. سنسأله عما إذا كان يريد البقاء أم الرحيل.

وتابع: ومع ذلك، إذا دخلت أندية أوروبية كبرى على الخط، فلا يمكننا تحمل معركة مالية كبيرة.

انضم الانجليزي (19 عامًا) الى دورتموند في صيف 2020 قادمًا من برمينغهام سيتي بعقد يمتد حتى 2025.

تولى شارة القيادة في عدة مباريات في الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم واستدعاه المدرب غاريث ساوثغيت الى تشكيلة إنجلترا التي ستشارك في مونديال قطر.

يحتل دورتموند المركز السادس في الدوري بعد خسارته في آخر مباراتين، على بعد تسع نقاط من بايرن ميونيخ المتصدر.