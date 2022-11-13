مبابي وحكيمي يسجلان في فوز سان جيرمان على أوكسير

عزز فريق باريس سان جيرمان صدارته للدوري الفرنسي لكرة القدم، بفوزه على ضيفه أوكسير 5 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الخامسة عشرة من المسابقة.

وسجل أهداف سان جيرمان ، كيليان مبابي وكارلوس سولر وأشرف حكيمي وريناتو سانشيز وهوغو إيكيتيكي في الدقائق 11 و51 و57 و81 و84.

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ورفع سان جيرمان رصيده إلى 41 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق خمس نقاط عن أقرب ملاحقيه لانس، وتوقف رصيد أوكسير عند 13 نقطة في المركز الخامس عشر.