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حكيمي
رفع سان جيرمان رصيده إلى 41 نقطة في صدارة الترتيب

مبابي وحكيمي يسجلان في فوز سان جيرمان على أوكسير

باريس - د ب أ
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عزز فريق باريس سان جيرمان صدارته للدوري الفرنسي لكرة القدم، بفوزه على ضيفه أوكسير 5 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الخامسة عشرة من المسابقة.

وسجل أهداف سان جيرمان ، كيليان مبابي وكارلوس سولر وأشرف حكيمي وريناتو سانشيز وهوغو إيكيتيكي في الدقائق 11 و51 و57 و81 و84.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 41 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق خمس نقاط عن أقرب ملاحقيه لانس، وتوقف رصيد أوكسير عند 13 نقطة في المركز الخامس عشر.

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