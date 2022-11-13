هدية لميلان تضعه في الوصافة

أسقط إنتر مضيفه أتالانتا 3-2 السبت في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الايطالي لكرة القدم، الاخيرة قبل التوقف من أجل نهائيات كأس العالم في قطر التي تنطلق الاسبوع المقبل، فيما استفاد ميلان حامل اللقب من هدية هدف عكسي في الوقت القاتل للفوز على فيورنتينا 2-1 والصعود الى الوصافة.

في "سان سيرو"، بدا ميلان في طريقه لتكرار سيناريو المرحلة الماضية حين تعادل سلباً مع كريمونيزي، وذلك رغم تقدمه منذ الدقيقة الثانية بهدف سجله البرتغالي رافايل لياو بعد تمريرة من الفرنسي أوليفييه جيرو، إذ اهتزت شباكه بهدف التعادل عبر التشيكي أنتونين باراك بعد تمريرة من الفرنسي جوناتان إيكونيه (28).

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وفي مواجهة فريق كان يبحث عن فوزه الرابع توالياً، عجز ميلان عن الوصول الى الشباك واستعادة تقدمه حتى الوقت بدل الضائع حين أهداه المدافع الصربي نيكولا ميلنكوفيتش هدف النقاط الثلاث حين لعب البديل البلجيكي أستر فرانكس كرة عرضية أخطأ الحارس بييترو تيراتشانو في اعتراضها، لتصل الى زميله الصربي الذي حولها بقدمه في الشباك عن طريق الخطأ (1+90)، ملحقاً بفريقه الهزيمة السادسة.