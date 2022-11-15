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ديوكوفيتش
ديوكوفيتش رفض تلقي اللقاح

ديوكوفيتش يحصل على تأشيرة الدخول إلى أستراليا

ملبورن -رويترز
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كشفت محطة "إيه.بي.سي" الأسترالية يوم الثلاثاء، أن نوفاك ديوكوفيتش حصل على تأشيرة الدخول للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس في يناير/كانون الثاني.

وقررت أستراليا ترحيل الصربي ديوكوفيتش قبل انطلاق أولى البطولات الأربع الكبرى في يناير كانون الثاني الماضي، بعدما رفض الحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا. وعوقب المصنف الأول عالميا سابقا، في بداية الأمر، بإبعاده عن البلاد حتى 2025.

وقالت المحطة الأسترالية إن آندرو غايلز وزير الهجرة قرر إلغاء العقوبة والسماح للاعب الصربي بالمشاركة، بينما رفض متحدث باسم وزارة الهجرة في أستراليا التعليق على هذه التقارير.

وكان كريغ تيلي مدير بطولة أستراليا قد قال هذا الشهر إنه سيكون مرحبا بمشاركة ديوكوفيتش في يناير إذا حصل على تأشيرة الدخول، لكنه أكد أن الاتحاد الأسترالي للتنس لن يستطيع التدخل للدفاع عن اللاعب.

وأعلنت أستراليا في يوليو إلغاء شرط حصول المسافرين على اللقاح من أجل دخول البلاد، وقال ديوكوفيتش الشهر الماضي إنه تلقى "مؤشرات إيجابية" بخصوص الجهود المتعلقة بإلغاء العقوبة ضده.

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