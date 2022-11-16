الاتحاد الإنجليزي يتهم نجم برنتفورد بمخالفة قواعد المراهنات 232 مرة

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الأربعاء اتهام إيفان توني مهاجم برنتفورد بمخالفة قواعد المراهنة لأكثر من 200 مرة.



وقال الاتحاد في بيان إن هناك مزاعم أن اللاعب البالغ عمره 26 عاما، الذي يواجه اتهاما بسوء التصرف، خالف القواعد 232 مرة بين عامي 2017 و2021. ويمكن لتوني الرد على الاتهامات حتى 27 نوفمبر الجاري.



وكانت صحيفة دايلي ميل قد ذكرت هذا الشهر أن توني كان قيد التحقيق لنحو سبعة أشهر للاشتباه في تورطه في أنشطة مراهنات قبل أن ينتقل إلى برنتفورد.



وأضافت أنه ليس هناك ما يوحي بأنه راهن على خسارة فريقه.



وبعد التقرير، قال توني إنه كان يتعاون في تحقيقات الاتحاد.



ولم ينضم توني لتشكيلة إنجلترا في كأس العالم التي تنطلق يوم الأحد المقبل.

مادة اعلانية