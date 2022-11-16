بيدري: لِم لا نفوز بكأس العالم؟

يعتقد بيدري، لاعب المنتخب الإسباني لكرة القدم، أن خروج منتخب بلاده من أدوار متقدمة في بطولتي أمم أوروبا ودوري أمم أوروبا سيفيد المنتخب في مساعيه للفوز بلقب بطولة كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه.

وكان لاعب خط وسط فريق برشلونة أصغر لاعب في البطولة، التي شهدت خروج المنتخب الإسباني أمام المنتخب الإيطالي من الدور قبل النهائي بيورو 2020 التي أقيمت العام الماضي، قبل أن يخسر المنتخب الإسباني في نهائي دوري أمم أوروبا أمام فرنسا في أكتوبر الماضي.

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وبينما وصل المنتخب الإسباني للدور قبل النهائي ببطولة كأس العالم مرة واحدة في آخر 14 مشاركة –عندما توج باللقب في 2010- يشعر بيدري بالتفاؤل بشأن فرص المنتخب الإسباني في المنافسة في قطر.

وفي سؤال وجهته صحيفة "موندو ديبورتيفو" عما إذا كان الفريق، الذي يقوده لويس إنريكي المدير الفني، قادر على الفوز بالبطولة، قال بيدري (19 عاما): لما لا؟

وأضاف: يجب أن تركز في البداية على دور المجموعات وعلى الأدوار التالية بعدها، ولكننا نمتلك فريقا قادرا على المنافسة.

وأضاف: نأتي إلى هنا بعدما شاركنا في أمم أوروبا ودوري أمم أوروبا، وقمنا بعمل رائع. في اليورو وصلنا للدور قبل النهائي، وكنت واثقا أننا لو كنا وصلنا للنهائي، كنا سنتوج باللقب.

وأردف: في دوري أمم أوروبا، بالكاد كان بإمكاني اللعب، ولكن الفريق كان جيدا للغاية. نحن مجموعة جيدة للغاية وهذا يظهر على أرض الملعب.

وأكد: ليس لدينا نجم عالمي، المجموعة هي أفضل نجم لدينا. عندما نركض كلنا معاً ويعلم الجميع ما يريدون وما يلعبون من أجله، تكون أنجزت الكثير وتصبح لديك فرصة جيدة للفوز.

وأكد: نذهب لكأس العالم بكل شيء، مع وجود رغبة كبيرة لمنح الجماهير السعادة، سواء دعمونا في قطر أو من إسبانيا. دعونا نبذل أقصى ما عندنا.

ويبدأ المنتخب الإسباني حملته في كأس العالم بمواجهة كوستاريكا الأربعاء قبل مواجهة المنتخب الألماني ثم الياباني في المجموعة الخامسة.