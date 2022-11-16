سانتوس عن "مقابلة رونالدو": أليس حرًا فيما يفعله؟

كشف فرناندو سانتوس مدرب البرتغال أن المقابلة المثيرة التي أجراها كريستيانو رونالدو لم تشتت انتباه لاعبي الفريق الذي يستعد لمواجهة نيجيريا في لشبونة يوم الخميس في مباراته الودية الأخيرة قبل خوض نهائيات كأس العالم لكرة القدم.



وبسؤاله عما إذا كانت تعليقات رونالدو عن ناديه مانشستر يونايتد أثرت على استعدادات الفريق لكأس العالم، قال سانتوس إن ما حدث لنجم الفريق لا علاقة له بالمنتخب.



وقال سانتوس في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء في لشبونة: قرر اللاعب أن يجري مقابلة كما فعل كثيرون، إنها مقابلة شخصية، أو هي شخصية جدا في واقع الأمر، ويجب أن نحترم ذلك. أليس كريستيانو رونالدو حرا؟... لقد كان قراره ويجب علينا أن نتفهم ذلك ونحترمه.



وقال سانتوس إنه لم يسمع أي لاعب يتحدث عن هذه المقابلة منذ بدء معسكر المنتخب الوطني يوم الاثنين.



وأضاف: الأمر الوحيد الذي نتحدث بخصوصه هو الاستعداد لقطر. إنها (المقابلة) لا تؤثر علينا على الاطلاق.



وقال سانتوس إن رونالدو يتعافى من مشكلة في المعدة سيغيب عن إثرها عن مران اليوم ومباراة ودية أمام نيجيريا يوم الخميس.



وقال سانتوس: إنه في غرفته يستريح ويتعافى. لن يشارك في المران ولن يكون جاهزا لمباراة الغد كذلك.



وتلعب البرتغال في المجموعة الثامنة بكأس العالم مع غانا وأوروغواي وكوريا الجنوبية.

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