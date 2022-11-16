فاران يعترف: تصريحات رونالدو ستؤثر علينا

أكد رافائيل فاران مدافع فرنسا أن زملاءه في مانشستر يونايتد تأثروا بشكل واضح بتعليقات كريستيانو رونالدو في مقابلة تلفزيونية، حول عدم احترامه للمدرب إريك تن هاغ وشعوره بالخيانة من جانب الفريق الإنجليزي.



وفي مقابلة مثيرة مع محطة (توك تي.في)، قال رونالدو إنه تعرض محاولات لإجباره على الخروج من الفريق الذي انضم له في أغسطس 2021، لفترة ثانية، بعدما أحرز معه ثمانية ألقاب كبرى خلال الفترة 2003-2009، ما أثار الشكوك حول مستقبله في النادي.



وقال يونايتد في بيان إن النادي لن يرد على تعليقات رونالدو إلا بعد التأكد من الحقائق كاملة، لكن فاران قال إن اللاعبين تأثروا بهذا الموقف.



وقال فاران، الذي انضم لتشكيلة فرنسا في كأس العالم، لإذاعة (يوروب1) الفرنسية: من الواضح أنها أثرت علينا. نحن نتابع ما يحدث وما يقال.



وأضاف: نحاول تهدئة الموقف بطريقتنا الخاصة، ونحاول ألا ننخرط فيه بشكل كبير. ما يحدث في وسائل الإعلام في الأندية الكبرى يكتسب زخما.



وتابع: حين يكون نجما مثل رونالدو، أو أكبر من ذلك، نحاول أن نتعامل بمسافة مع الأمر، وهذا يعني أننا لا نحاول تغيير الوضع بمفردنا، فنحن جزء من المجموعة.



وفي الشهر الماضي، قال تن هاغ إن رونالدو رفض اللعب كبديل ضد توتنهام هوتسبير، حين دخل المهاجم للنفق المؤدي لغرفة خلع الملابس قبل دقائق مع نهاية المباراة بعد أن جلس طويلا على مقاعد البدلاء.



ولم يكن رونالدو البالغ عمره 37 عاما ضمن تشكيلة الفريق التي لعبت بعدها ضد تشيلسي، يوم السبت.



وقال فاران الذي تزامل مع رونالدو في ريال مدريد، إن الفريق سيتقبل أي قرار لإدارة يونايتد.



وأضاف: ما أريده هو الأفضل لفريقي، لذا مهما كان القرار، فنحن كلاعبين سنتقبله وسنقدم أفضل ما لدينا.



وكان جواو ماريو لاعب وسط البرتغال قد قال أمس الثلاثاء إن المصافحة المحرجة بين رونالدو وبرونو فرنانديز كانت نتيجة لمزحة بين زميليه في منتخب بلاده.

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