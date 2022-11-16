ملف مشترك بين إنجلترا وأيرلندا لـ "يورو 2028" يضم 14 ملعبًا

أعلنت اتحادات كرة القدم في بريطانيا وأيرلندا يوم الأربعاء أن ملعب إيفرتون الجديد، الذي لم يتم تشييده بعد، أدرج ضمن قائمة مختصرة للملاعب المرشحة لاستضافة بطولة أوروبا 2028 في إطار عرض مشترك.



واستاد ويمبلي، الذي استضاف نهائي بطولة أوروبا 2020، واحد من ثلاثة ملاعب في لندن مدرجة ضمن القائمة المختصرة بجانب ملعب لندن التابع لنادي وست هام يونايتد واستاد توتنهام هوتسبير.



وسيتم تقليص القائمة المكونة من 14 ملعبا إلى 10 بحلول أبريل العام المقبل.



واختار المسؤولون استادات من جميع الدول الأربع في المملكة المتحدة إضافة لملعبين في أيرلندا ضمن القائمة، بما في ذلك ملعب الاتحاد التابع لنادي مانشستر سيتي وأولد ترافورد معقل مانشستر يونايتد.



وغاب ملعب آنفيلد معقل ليفربول عن القائمة بعدما تم تفضيل ملعب إيفرتون المقترح، والذي سيحل محل استاد إيفرتون الحالي غوديسون بارك، عليه.



وجاء في البيان المشترك: بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) نأمل في تنظيم بطولة تساعد على تطوير كرة القدم والمساعدة في انتشارها والعمل على تسريع نموها في جميع أنحاء القارة.



وتابع: سجل بريطانيا وأيرلندا في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى الناجحة على مدى عقود عديدة يعني أن لدينا الخبرة والتجربة لنقل هذه البطولة المرموقة إلى آفاق جديدة.



وشاب نهائي بطولة أوروبا 2020 في ويمبلي، والذي فازت فيه إيطاليا على إنجلترا بركلات الترجيح، اشتباكات بين المشجعين ورجال الأمن داخل الملعب وخارجه بعدما اخترق مشجعون بلا تذاكر الطوق الأمني.



وفيما يلي قائمة الملاعب كاملة:



سانت جيمس بارك



ملعب سندرلاند



استاد الاتحاد



أولد ترافورد



ملعب إيفرتون



فيلا بارك



استاد لندن



ملعب ويمبلي



ملعب توتنهام هوتسبير



ملعب أفيفا (دبلن)



كروك بارك (دبلن)



وندسور بارك (بلفاست)



هامبدن بارك (جلاسجو)



الاستاد البلدي (كارديف).

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