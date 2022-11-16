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ميسي
الأرجنتين تتواجد في مجموعة بولندا والسعودية والمكسيك

ميسي "حريص" على الاستمتاع بكأس العالم

أبوظبي - رويترز
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أكد ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين أن المهاجم ليونيل ميسي يستمتع بأجواء الاستعداد لكأس العالم لكرة القدم وذلك قبل مباراة ودية أمام الإمارات في أبوظبي.

وتتطلع الأرجنتين للفوز بثالث ألقابها في كأس العالم والأول منذ 1986 ومن المتوقع أن يلعب ميسي مهاجم باريس سان جيرمان دورا رئيسيا في النهائيات في قطر.

وقال سكالوني للصحافيين قبل مواجهة الإمارات: يحرص ميسي دائما على الاستمتاع بكأس العالم، يعرف تماما قيمة قميص منتخب الأرجنتين. يستمتع بزملائه في الفريق، وجلسات التدريب، والمعسكرات والأجواء كلها.

وستفتقد الأرجنتين خدمات لاعب الوسط جيوفاني لوسيلسو في قطر وقال سكالوني إنه لاعب يصعب تعويضه.

وقال سكالوني: من وجهة نظر فنية لا يوجد لاعب مثله في الفريق. لكننا سنركز على ما تتطلبه كل مباراة.

وأضاف سكالوني أن الفريق الطبي سيقيم حالة ماركوس أكونيا قبل مباراة الإمارات لأنه يعاني من مشكلة في ربلة الساق.

وستكون المباراة الودية آخر اختبار للأرجنتين قبل أن تبدأ مشوارها في كأس العالم أمام السعودية في 22 نوفمبر.

وستواجه أيضا المكسيك وبولندا في المجموعة الثالثة.

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