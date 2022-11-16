نيمار يكشف عن مزاحه مع ميسي بشأن نهائي كأس العالم

كشف نيمار عن حديث مازح دار بينه وبين زميله في باريس سان جيرمان ليونيل ميسي، عن مواجهة محتملة بين المنتخبين البرازيلي والأرجنتيني في نهائي كأس العالم في قطر.

ويشكل الثلاثي نيمار وميسي إلى جانب كيليان مبابي، خط هجوم مخيف لباريس سان جيرمان، حيث نجحوا في قيادة الفريق لتصدر ترتيب الدوري الفرنسي بفارق خمس نقاط عن أقرب المنافسين، كما وصل الفريق لدور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا.

مادة اعلانية

لكن ذلك التعاون سيتم تعليقه مؤقتا حتى مباراة باريس سان جيرمان المقبلة يوم 28 ديسمبر المقبل، حيث يستعد الثلاثي للمشاركة في كأس العالم ومحاولة التتويج باللقب لبلادهم.

وفي الوقت الذي امتدح فيه نيمار كلا من ميسي ومبابي، إلا أن الأخير أشار مازحا إلى أنه يحاول تخيل سيناريو مواجهة بين البرازيل والأرجنتين في نهائي كأس العالم.

وقال نيمار في تصريحات لصحيفة "تليغراف" البريطانية: لم نناقش ذلك كثيرا، لكن في بعض الأحيان نمزح بخصوص طريق كل منا إلى النهائي.

وقال نيمار: لقد أخبرته (ميسي) بأنني سأكون البطل وأنني سأفوز عليه ونحن نضحك على ذلك الأمر.

وأضاف: اللعب إلى جانبه وإلى جانب كيليان مبابي هو أمر يسرني كثيرا، إنهما عظيمان، ومنذ فترة طويلة يعتبر ميسي اللاعب الأفضل في العالم.

وتابع نيمار: كيليان مبابي هو لاعب شاب نضج وأظهر إمكانياته ولا يزال لديه الكثير لفعله، إنه أمر عظيم أن ألعب إلى جانب العظماء، أفضل ذلك دائما لأن فرص الفوز تكون كبيرة.

ويتواجد المنتخب البرازيلي في المجموعة السابعة بكأس العالم إلى جانب منتخبات سويسرا وصربيا والكاميرون، فيما يلعب ميسي مع الأرجنتين في المجموعة الثالثة التي تضم كلا من المكسيك وبولندا والسعودية، فيما يلعب مبابي في المجموعة الرابعة مع منتخب فرنسا الذي سيواجه الدنمارك وتونس وأستراليا.