استدعاء ألفيش إلى كأس العالم ليكون "مربيّة نيمار"

كشفت تقارير صحافية أن سبب استدعاء البرازيلي داني ألفيش البالغ من العمر 39 عامًا لقائمة منتخب بلاده في كأس العالم هو أن يقوم بدور "المربيّة" لزميله نيمار.
وقضى ألفيش فترة قصيرة حينما عاد لناديه برشلونة، قبل أن ينتقل مطلع الموسم الحالي إلى نادي بوماس أونام المكسيكي.
ولعب الظهير الأيمن 124 بالقميص الأصفر، فاز خلالها بأربعة ألقاب لكنه لم يتذوق طعم حمل كأس العالم، وغاب عن مونديال روسيا 2018 بصبب إصابة بركبته.
وأوضحت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن داني ألفيش لن يكون الخيار الأساسي للمدرب تيتي في مركز الظهير الأيمن بقطر، إذ سيشغل هذا المركز ظهير يوفنتوس دانيللو، بالإضافة إلى ميليتاو لاعب ريال مدريد.
وأشارت إلى أن مهمة ألفيش الأساسية هي الاعتناء بنيمار والمحافظة على سلوكه وتركيزه، إذ تربط الثنائي علاقة قوية منذ مباراة نيمار الأولى مع المنتخب البرازيلي، ولعب ألفيش دورًا محوريًا في انتقال نيمار من سانتوس إلى برشلونة، وأقنع مسؤولي النادي الكتالوني بإمكانياته.
وذكر التقرير أن نيمار أصيب بالإحباط خلال مونديال روسيا 2018 بسبب عدم مشاركة ألفيش، مما أدى إلى افتقار الفريق لقائد له.
ويلعب منتخب البرازيل بالمجموعة السابعة إلى جانب منتخبات سويسرا وصربيا والكاميرون، ويبدأ البطولة بمواجهة نظيره الصربي.
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