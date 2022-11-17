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احتفال اللاعبين بهدف زياش

المغرب يهزم جورجيا بثلاثية استعدادا لكأس العالم

الشارقة - رويترز
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فاز المغرب بثلاثية دون رد على منتخب جورجيا يوم الخميس بالشارقة في الإمارات في آخر مباراة ودية استعدادا لنهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر.

ضغط المغرب، الذي سانده الآف المشجعين، ليتقدم بعد مرور خمس دقائق بعد تمريرة عرضية من الجهة اليمنى من المتألق حكيم زياش لسفيان بوفال الذي أبعد الحارس محاولته لتجد يوسف نصيري الذي أكملها برأسه داخل الشباك.

وأهدر منتخب المغرب العديد من الفرص السهلة أمام المرمى بينما رد المنافس ببعض المحاولات الخطيرة مع اكتمال ربع ساعة لكن الحارس ياسين بونو كان في المكان المناسب.

وبعد انتزاع الكرة قبل منتصف الملعب في الدقيقة 29 سدد زياش كرة طويلة بعد أن لمح تقدم الحارس ليسجل الهدف الثاني.

وتراجع أداء المنتخب المغربي نسبيا في الشوط الثاني قبل أن يتسبب البديل عبد الرزاق حمدالله في ركلة جزاء في الدقيقة 72 نفذها بنجاح بوفال ليحرز الهدف الثالث.

ويستهل منتخب أسود الأطلس المشاركة السادسة له في كأس العالم بمواجهة كرواتيا يوم الأربعاء القادم قبل أن يلعب لاحقا ضمن المجموعة السادسة أمام بلجيكا وكندا.

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