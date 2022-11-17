النني "حزين" لعدم تأهل مصر إلى المونديال

يرى روي فيتوريا مدرب منتخب مصر لكرة القدم أن فريقه يضم عناصر محترفة مميزة، كما أكد على صعوبة مواجهة بلجيكا يوم الجمعة.



وتلعب مصر ضد بلجيكا على ملعب جابر الأحمد ضمن استعدادات الأخيرة لكأس العالم 2022 في قطر.



وقال فيتوريا في المؤتمر الصحافي: نواجه منافسا كبيرا يستعد لكأس العالم. نعلم أن مواجهته صعبة لكننا مستعدون.



وعن آلية اختيار قائمة المنتخب قال: أنظر دائما لكفاءة اللاعب وجودته في الملعب وليس لسنه. منتخب مصر يجمع بين عناصر الخبرة واللاعبين الشبان.



وأضاف: أعتبر المباريات الودية مثل الرسمية، ولابد من تحقيق نتيجة إيجابية. سنلعب ضد منتخب كبير، لكننا نملك محترفين مميزين أيضا.



ويستعد منتخب مصر لاستكمال التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2023 بساحل العاج.



من جهته قال محمد النني لاعب وسط المنتخب: مباراة بلجيكا صعبة.



وأضاف لاعب أرسنال في المؤتمر الصحافي: نعلم أنها مباراة كبيرة لكن منتخب مصر كبير، وستكون بمثابة الاستعداد للمستقبل.



وحول اختيار قائمة المنتخب علق: فيتوريا لديه كل الحق في استدعاء من يراه الأنسب.



وعن عدم تأهل مصر لكأس العالم 2022 قال: نشعر بالحزن لعدم التأهل، ونعمل على تحقيق الأفضل في الفترة المقبلة.

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