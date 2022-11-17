إنفانتينو بصدد الفوز بولاية ثالثة في رئاسة "الفيفا"

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يستعد السويسري جياني إنفانتينو للفوز بولاية ثالثة في رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) باعتباره المرشح الوحيد خلال الانتخابات التي ستجرى العام المقبل.
وتقام عملية التصويت في ١٦ مارس في العاصمة الرواندية كيغالي.
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وتلقى إنفانتينو (52 عاما) بالفعل دعم اتحادات أميركا الجنوبية وآسيا وأوقيانوسيا رغم الجدل المحيط بمساعيه لإقامة كأس العالم كل عامين.
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