إنفانتينو بصدد الفوز بولاية ثالثة في رئاسة "الفيفا"

إنفانتينو: العالم لا يدرك ما سيحدث في مونديال 2026

أنذر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو دول كندا والمكسيك والولايات المتحدة بالاستعداد إلى "غزو" كروي، في أعقاب الكشف يوم الخميس عن ...