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علي رضا
قائد المنتخب الإيراني

لاعب إيران: سننسى الاحتجاجات.. وترديد النشيد حرية شخصية

الدوحة - رويترز
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أكد علي رضا جهانبخش جناح منتخب إيران المشارك في كأس العالم 2022 لكرة القدم يوم الخميس أن تركيز الفريق سينصب على المسابقة وليس على القضايا السياسية المتعلقة بالاحتجاجات التي تشهدها بلاده.

وردا على سؤال حول احتمال ترديد اللاعبين النشيد الوطني الإيراني خلال أكبر حدث لكرة القدم في العالم قال جهانبخش في مؤتمر صحافي: الاحتفال وترديد النشيد قرار شخصي ونحاول ألا نثير حوله ضجة كبيرة.

وأعرب العديد من الرياضيين الإيرانيين عن دعمهم للمظاهرات المناهضة للحكومة التي اندلعت بعد وفاة الشابة مهسا أميني خلال احتجازها لدى شرطة الأخلاق في سبتمبر الماضي.

كما تجنب الحارس الإيراني علي رضا بیرانوند الأسئلة المتعلقة بالاضطرابات التي تجتاح إيران منذ شهرين وقال في المؤتمر الصحافي بالدوحة: نحن نحاول إسعاد الشعب الإيراني.

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