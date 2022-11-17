هالر سيخضع لجراحة لاستئصال ورم بسبب إصابته بسرطان الخصية

أعلن الدولي العاجي سيباستيان هالر مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، الذي تم تشخيصه بسرطان الخصية في يوليو الفائت، الخميس أنه سيخضع لعملية جراحية.

وقال المهاجم البالغ 28 عامًا في تغريدة على تويتر: كما كان متوقعًا منذ البداية، تم النظر في خيارات مختلفة بعد العلاج الكيماوي. أعلن أن المعركة لم تنته بالنسبة لي.

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وتابع: سيتعين عليّ الخضوع لعملية جراحية لإنهاء هذا الورم بشكل نهائي الذي يبعدني عن الملاعب.

وانضم هالر المولود في فرنسا إلى بوروسيا دورتموند قادمًا من أياكس أمستردام الهولندي في يوليو الفائت لملء الفراغ الذي خلفه رحيل النرويجي إرلينغ هالاند إلى مانشستر سيتي الانجليزي.

لكن بعد أيام قليلة من التوقيع، شعر هالر بالألم وقام أطباء النادي بتشخيص إصابته.

رد بوروسيا دورتموند على تغريدة هالر: نتمنى لك الكثير من القوة، سيب! ابق قويًا.