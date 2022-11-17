وكيله: انتقاد صلاح سهل.. لأنه "الأيقونة" العربية الوحيدة

أشاد رامي عباس وكيل محمد صلاح نجم ليفريول الإنجليزي بموكلّه واصفًا إياه بـ "الأيقونة العربية الوحيدة"، مشيراً إلى أن الهداف المصري لا يتأثر بما يدور خارج الملعب.

وقام صلاح بتجديد عقده مطلع الموسم الجاري ولمدة 3 مواسم، لينتهي في 2025، يحصل بموجبه على 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا وفقًا للتقارير.

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وقال عباس لـ "العربية.نت" حول موسم صلاح الماضي: على صعيد شخصي كان صلاح رائعاً، لقد فاز بكل شيء في أقوى دوري بالعالم.

وتابع: على صعيد الفريق لم تكن أفضل سنة لليفربول أو للمنتخب، وأتمنى أن يحصل على الجوائز الهامة المتبقية.

وفاز صلاح بلقب هداف الدوري الإنجليزي بالموسم الماضي مناصفة مع الكوري سون، كما حقق ليفربول كأسي الرابطة والاتحاد، قبل أن يبدأ الموسم الحالي بلقب درع الاتحاد.

وحول الانتقادات التي توجّه لموكله، علّق: الانتقاد سهل، لكن الأفضل أن تنتقد وليس أن تجلس دون عمل أي شيء، أدعم صلاح، وأعتقد أن على الناس سماع ما يقوله، لا يوجد شخصية عربية وصلت إلى ما وصله، وهو الأيقونة العربية الوحيدة.

وبسؤاله حول دافع صلاح بعد الحصول على عقد جديد، أجاب رامي: من الجيد معرفة أين سيكون صلاح خلال الأعوام المقبلة، لا يحتاج إلى الدافع لأنه يلعب منذ زمن طويل، وعندما يدخل الملعب ينسى كل شيء ولا يفكر بالعقد أو أي شيء آخر بل يركز على كرة القدم بغض النظر أين يلعب سواء في النادي أو المنتخب.

ورفض عباس الإجابة حول كيفية اختيار صلاح للمواضيع التي يتناولها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، مفضلًا الحديث عن الجوانب الرياضية فقط.