"سنمنحه الحب والاحترام".. عرض أسترالي لرونالدو

يسعى داني تاونسند، رئيس رابطة دوري كرة القدم الأسترالي، لتأمين انضمام النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو إلى أحد فرق البطولة، رغم أنه يعترف أن العروض الأسترالية ربما تكون قيمتها المادية أقل من العروض المنافسة التي تسعى للحصول على خدمات لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.



ويكتنف الغموض مستقبل رونالدو مع ناديه الحالي بعد أن قال خلال مقابلة إنه "تعرض للخيانة" من جانب النادي وإنه لا يحترم مدرب الفريق الهولندي إريك تن هاغ.



وقال تاونسند في تصريحات إعلامية في أستراليا يوم الخميس إنه تقدم بعرض لوكيل أعمال رونالدو جورجي منديش في حالة رحيل اللاعب البرتغالي عن فريقه الحالي.



وجاء في تصريحات تاونسند: قال (رونالدو) إنه لا يحظى بأي حب أو احترام في مانشستر يونايتد لكننا بالتأكيد سنمنحه الكثير من الحب والاحترام في أستراليا.



وأضاف: ربما لا يكون بوسعنا المنافسة ماديا مع عروض أخرى لكننا نستطيع المنافسة في جوانب أخرى.



وانضم ناني زميل رونالدو السابق في مانشستر يونايتد إلى نادي ملبورن فيكتوري الأسترالي في الموسم الحالي.



ويستعد رونالدو الهداف التاريخي لمنافسات كرة القدم للرجال برصيد 117 هدفا في 191 مباراة رسمية لقيادة منتخب البرتغال في نهائيات كأس العلم 2022 في قطر في خامس مشاركة له في النهائيات العالمية.



وقال تاونسند في تصريحات لإذاعة محلية في أستراليا في وقت سابق يوم الخميس أيضا: من الواضح أن هذه خطوة كبيرة لكننا بالتأكيد قدمنا له عرضا كبيرا للتفكير فيه.

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