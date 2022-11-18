برونو يكشف حقيقة وجود خلافات مع رونالدو

أكد برونو فيرنانديز أنه "ليس لديه أي مشكلة" مع النجم المخضرم كريستيانو رونالدو، زميله في صفوف منتخب البرتغال وفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم.

وكان رونالدو أدلى بتصريحات نارية في مقابلة أجراها مع محطة (توك تي في) التليفزيونية البريطانية مؤخرا، حيث قال إنه شعر بالخيانة من جانب إدارة يونايتد، وتحدث عن انهيار علاقته مع الهولندي إريك تين هاغ، المدير الفني للفريق الإنجليزي، منتقدا في الوقت نفسه عائلة غليزر، المالكة للنادي.

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وأظهرت مقاطع فيديو فيرنانديز وهو يصافح رونالدو بشكل فاتر، على ما يبدو، أثناء انضمامه لصفوف منتخب البرتغال، الذي يستعد للمشاركة في نهائيات كأس العالم بقطر.

وصرح الفرنسي رافاييل فاران، مدافع مانشستر يونايتد، بأن تصريحات رونالدو المثيرة للجدل "أثرت بشكل واضح" على النادي.

ورغم ذلك، كشف فيرنانديز أنه ليس لديه مشكلة مع رونالدو، في الوقت الذي يستعد فيه منتخب البرتغال لبدء مشواره في مونديال قطر 2022 بمواجهة منتخب غانا يوم الخميس القادم.

وقال فيرنانديز لشبكة (سكاي سبورتس) الرياضية: لم أتابع المقابلة، ولذلك فالوضع بالنسبة لي على ما يرام. كما قلت من قبل، (التركيز) الآن ينصب على المنتخب الوطني، إنها البرتغال.

وأوضح لاعب خط الوسط البرتغالي: ليس لدى المرء الكثير من الحظوظ للعب في كأس العالم - لقد ظهر كريستيانو بشكل جيد حقًا في النسخ الأربعة الأخيرة من المونديال، وستكون هذه هي النسخة الخامسة التي يشارك فيها - لذا فالجميع مستعد لذلك، والكل يريد أن يبذل قصارى جهده للفريق.

وأضاف فرنانديز: هذا هو وقت المنتخب الوطني، مانشستر يونايتد سيكون شغلي الشاغل بعد المونديال.

واختتم فيرنانديز تصريحاته قائلا: ليس لدي مشكلة مع أي شخص. سأقوم بواجبي. ينبغي على المر أن يتحكم في نفسه، وأن يقدم أفضل ما لديه وهذا كل شيء.