توابع الزلزال.. يونايتد يخطط لفسخ عقد رونالدو ومقاضاته

يخطط نادي مانشستر يونايتد إلى فسخ عقد مهاجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو ومقاضاته بعد تصريحاته النارية التي هاجم خلالها النادي ومدربه الهولندي إريك تن هاغ وبعضًا من زملائه.

وأحدث الفائز بلقب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، زلزالاً كروياً عندما صرّح في وقت سابق أنه لا يحترم الهولندي إريك تن هاغ مدرب "الشياطين الحمر"، كما انتقد عائلة غلايزرز مالكة يونايتد في مقابلة لمدة 90 دقيقة بثتها قناة "توك تي في".

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ويكتنف الغموض مستقبل رونالدو مع ناديه الحالي بعد أن قال خلال المقابلة إنه "تعرض للخيانة" من جانب النادي ومسؤوليه.

وبحسب صحيفة "غارديان" فإن إدارة مانشستر يونايتد أرسلت رسالة لكريستيانو رونالدو وأخبرته بألا يعود لكارينغتون (مركز تدريب الفريق) بعد نهاية مشاركته مع البرتغال في كأس العالم.

وقالت شبكة "ESPN" إن الإدارة تدرس مقاضاة اللاعب بعد مخالفته شروط العقد والظهور تلفزيونيًا والهجوم على الإدارة والمدرب واللاعبين.

كما أوضحت "دايلي ميل" أن إدارة الفريق الإنجليزي قررت فسخ عقد رونالدو عقب الاجتماع بالمدرب تن هاغ.

وأشارت إلى أن البرتغالي البالغ من العمر 37 عامًا لن يحصل على بقية عقده (16 مليون جنيه إسترليني) بعد اكتشاف النادي ثغرة قانونية تمنحه الفرصة لفسخ العقد دون دفع قيمته.