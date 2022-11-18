رئيس ليفربول: ملاك النادي يدرسون بيعه.. لكن بدون عجلة

أكد توم ويرنر رئيس ليفربول أن مجموعة فينواي سبورتس المالكة للنادي المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تدرس بيعه، لكن بدون تعجل في التوصل لأي اتفاق.

وردت مجموعة فينواي سبورتس، التي أكملت الاستحواذ على ليفربول في وقت سابق هذا الشهر مقابل 300 مليون جنيه استرليني (358 مليون دولار)، على تقارير بشأن البيع، قائلة إنها ستدرس خيار جلب مستثمرين اذا كان هذا يحمل "أفضل مصلحة" لليفربول.

مادة اعلانية

وأبلغ ويرنر صحيفة بوسطن غلوب: ندرس البيع، لكن بدون عجلة، لا يوجد إطار زمني يحددنا، وبحسب علمي يتعلق الأمر بالأعمال كالعادة.

وأضاف: من النتائج المتوقعة أننا قد نستمر في الإدارة لبعض الوقت.

وأكد مدرب الفريق يورغن كلوب الأسبوع الماضي أن التغيير المحتمل في ملكية ليفربول لن يؤثر على التزامه مع النادي، وقلل من فكرة البيع.

ومنذ استحواذ المجموعة الأمريكية على النادي فاز ليفربول بلقبه الأول في عصر الدوري الممتاز في موسم 2019-2020 بينما وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات تحت قيادة كلوب، وتوج باللقب القاري في 2019.

ويحتل المركز السادس الآن في الدوري برصيد 22 نقطة من 14 مباراة، مع توقف المسابقة حاليا بسبب كأس العالم في قطر.

وفي وقت سابق هذا العام أكمل الروسي رومان أبراموفيتش بيع نادي تشيلسي إلى مجموعة استثمارية بقيادة تود بويلي وكليرليك كابيتال مقابل 4.5 مليار جنيه استرليني.