رونالدو: تن هاغ استفزني عن عمد.. ميسي "ساحر" ولن أعتزل الآن

كشف كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد أنه نادم على المغادرة مبكرا خلال مباراة فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ضد توتنهام هوتسبير الشهر الماضي، لكنه أضاف أن قراره بالانسحاب جاء لأنه شعر "باستفزاز" من قبل المدرب إريك تن هاغ.

وقال تن هاغ الشهر الماضي إن رونالدو رفض المشاركة كبديل في الفوز 2-صفر على ضيفه توتنهام قبل أن يسير نحو النفق قبل دقائق قليلة من نهاية المباراة. ثم استبعد رونالدو من التشكيلة التي واجهت تشيلسي يوم السبت التالي.

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وقبل أسبوعين من مباراة توتنهام، جلس رونالدو على مقاعد البدلاء خلال خسارة يونايتد على ملعب غريمه المحلي مانشستر سيتي، حيث قال تن هاغ حينها إنه فضل عدم الدفع بالمهاجم البرتغالي في المباراة التي انتهت بالهزيمة 6-3 احتراما لمسيرته.

وقال رونالدو في الجزء الثاني من مقابلته مع الصحفي بيرس مورغان في محطة (توك تي.في) الليلة الماضية: لم تدفع بي أمام مانشستر سيتي احتراما لمسيرتي وتريد أن تدفع بي لمدة ثلاث دقائق أمام توتنهام؟ هذا ليس له معنى.

وتابع: أعتقد أنه فعل ذلك عن عمد. شعرت بالاستفزاز ليس فقط بسبب تلك المباراة، ولكن قبل ذلك. إنه لا يحترمني بالطريقة التي يجب أن استحقها. لهذا السبب على الأرجح، غادرت الملعب أمام توتنهام.

"سأكون صادقا معك، هذا شيء ندمت عليه، مغادرة الملعب (ضد توتنهام) مدرب يشركني ثلاث دقائق في مباراة (غير مسموح به) بالنسبة لي. أسف، لست هذا النوع من اللاعبين. أعرف ما يمكنني تقديمه للفرق.

وقال رونالدو عن فرص البرتغال في المونديال: أنا متفائل للغاية. لدينا مدرب رائع وجيل جيد من لاعبي كرة القدم. أتطلع إلى كأس عالم مذهل.

وأكمل: ستكون بطولة صعبة وصعبة للغاية. لكن كل شيء ممكن وبالطبع سنتنافس.

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 37 عاما أن بطولة قطر ستكون على الأرجح آخر كأس للعالم يخوضها حيث يخطط للاعتزال في سن الأربعين.

وواصل مهاجم مانشستر يونايتد: أريد أن ألعب سنتين أو ثلاث أخرى كحد أقصى. أريد أن اعتزل في سن الأربعين سيكون وقتا مناسبا. لكنني لا أعرف. أحيانا تخطط لشيء واحد لحياتك وكما قلت مرات عديدة الحياة ديناميكية.

وتحدث قائد البرتغال أيضا عن الأرجنتيني ليونيل ميسي، واصفا إياه بأنه "ساحر ورائع ومثل زميله بالفريق" بعد مشاركته معه في عالم كرة القدم لمدة 16 عاما.