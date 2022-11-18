ليفاندوفسكي "لا يعلم" إذا كان سيخوض آخر مونديال له أم لا

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ترك روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم المنتخب البولندي لكرة القدم، الباب مفتوحا بشأن ما إذا كانت بطولة كأس العالم في قطر ستكون الأخيرة له أم لا.
وقال ليفاندوفسكي يوم الجمعة: لا أعلم. أنا أستعد كأنها قد تكون آخر بطولة كأس عالم أشارك بها. ولكنني لم أقل نعم أو لا. بالنسبة لي من الواضح أنه مازال بإمكاني اللعب خلال الأربع سنوات المقبلة.
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وأضاف: أنا أبذل قصارى جهدي لكي أكون قادرا على اللعب في كأس العالم المقبلة. ولكن هناك العديد من العوامل الحاسمة.
وتضع بولندا آمالها على مهاجم فريق برشلونة.
ويبدأ المنتخب البولندي مشواره في المونديال بمواجهة المكسيك يوم 22 من الشهر الجاري. وسيواجه أيضا في دور المجموعات منتخبي الأرجنتين والسعودية.
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