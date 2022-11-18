مانشستر يونايتد يعلق مجدداً على تصريحات رونالدو النارية

أفاد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، الجمعة، أنه "سيتخذ خطوات مناسبة" على خلفية التصريحات النارية التي أدلى بها نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، ما ترك الشكوك تحوم حول مستقبله في ملعب "أولد ترافورد".

وأحدث الفائز بلقب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، زلزالاً كروياً عندما صرّح في وقت سابق أنه لا يحترم الهولندي إريك تن هاغ مدرب "الشياطين الحمر"، كما انتقد عائلة غلايزر مالكة يونايتد في مقابلة لمدة 90 دقيقة بثتها قناة "توك تي في".

مادة اعلانية

قال يونايتد في بيان: بدأ مانشستر يونايتد هذا الصباح خطوات مناسبة رداً على المقابلة الإعلامية الأخيرة لكريستيانو رونالدو.

وأضاف: لن نُدلي بمزيد من التعليقات حتى تصل هذه العملية إلى نهايتها.

ويأتي بيان يونايتد غداة تصريح غاري نيفيل قائده السابق أنه لم يعد أمام "الشياطين الحمر" سوى خيار إلغاء عقد رونالدو الذي يستمر حتى نهاية الموسم الحالي.

ومن غير المتوقع أن يعود رونالدو إلى يونايتد إلاّ بعد انتهاء مشاركته الخامسة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم في قطر.