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بنزيمة
بنزيمة من تدريبات المنتخب

إصابة بنزيمة في تمارين فرنسا وخضوعه لفحوص طبية

الدوحة - فرانس برس
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خرج كريم بنزيمة، أفضل لاعب في العالم لعام 2022، من تمارين منتخب فرنسا لكرة القدم السبت، لتحديد نوعية وخطورة إصابته، بحسب ما علمت وكالة فرانس برس من مصدر مقرّب من حامل لقب كأس العالم الذي يستعد للدفاع عن لقبه الثلاثاء ضد أستراليا في نسخة قطر 2022.

وبعد غياب هداف ريال مدريد الإسباني عن المباريات منذ أكتوبر الماضي لإصابة بفخذه، شارك السبت في التمارين الجماعية للمرة الأولى منذ تجمع الفريق في كليرفونتين الاثنين الماضي.

وبحال انسحاب أي لاعب من تشكيلة المدرب ديدييه ديشان، يمكن استبداله حتى الاثنين عشية المباراة الأولى.

وتستهل فرنسا حملة الدفاع عن لقبها مع الكثير من الغيابات بسبب الاصابات ومن دون الكثير من الكوادر المهمة (بول بوغبا، نغولو كانتي، ميك مينيان، بريسنيل كيمبيبي وكريستوفر نكونكو)، في حين انغمست في فصل جديد بطله هذه المرة الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

ويقترب الاستحقاق أمام استراليا الثلاثاء بخطوات متسارعة، فيما تعززت الشكوك حول مشاركة بنزيمة (34 عاماً) وهو الذي لم يلعب سوى نصف ساعة (أمام سلتيك غلاسكو الاسكتلندي في 2 نوفمبر) منذ خوضه الدقائق التسعين للمرة الاخيرة في 19 أكتوبر في الدوري الاسباني.

بعد ثلاثة أيام، تحدث النادي المدريدي عن "إجهاد عضلي في عضلات الفخذ في الساق اليسرى" بشأن المهاجم الذي كان قد توج للتو بالكرة الذهبية وغادر للراحة في اللقاء التالي.

برر الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال غياب مهاجمه، قائلاً "أفضل خسارة (الكرواتي لوكا) مودريتش أو بنزيمة لمباراة بدلاً من شهر"، معتقداً أن مكوث الفرنسي في العيادة الطبيّة لن يدوم كثيراً، قبل أن تتبدل كلماته في نهاية أكتوبر.

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