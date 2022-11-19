ريتشارلسون يتوعد: نحن البرازيل.. سنفعل أي شيء من أجل الكأس

أكد ريتشارلسون أن المنتخب البرازيلي سيفعل كل ما بوسعه من أجل تحقيق بطولة كأس العالم لكرة القدم للمرة السادسة في تاريخه، حينما يخوض نهائيات البطولة التي ستنطلق الأحد في قطر.

ويتمتع المنتخب البرازيلي بتاريخ كبير في كأس العالم، حيث حقق لقب البطولة خمس مرات وهو الأكثر تتويجا بالبطولة، ويعود آخر فوز له باللقب إلى عام 2002.

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ويدخل رجال المدرب تيتي البطولة في قطر وهم من المرشحين بقوة خاصة وأن الفريق خسر مباراة واحدة فقط منذ عام 2019، وهي في المباراة النهائية لكوبا أميركا أمام الأرجنتين العام الماضي.

وسيشارك ريتشارلسون للمرة الأولى في كأس العالم بعدما سجل 17 هدفا في 38 مباراة مع المنتخب البرازيلي الذي لعب له للمرة الأولى عام 2018.

وقال اللاعب البالغ من العمر 25 عاما إنه سيبذل وزملاؤه كل ما بوسعهم من أجل العودة للبلاد بلقب البطولة، حيث أوضح في تصريحات ليورو سبورت: هل سنفوز؟ لا أعلم لكننا سنفعل كل ما لدينا من أجل الفوز بكأس العالم.

وأضاف: أفضل العمل في صمت، وأن نقوم بعملنا ونفعل كل ما بوسعنا كل يوم، والمدرب (تيتي) سيجهزنا لكأس عالم عظيمة.

ويؤمن مهاجم توتنهام الإنجليزي بأن البرازيل تستحق لكي تكون من بين أكثر الفرق ظهورا وتألقا، مشيرا إلى ثقته في قدرة منتخب بلاده على إحداث التأثير في قطر قائلا: أعتقد أن هناك العديد من الفرق الجيدة، لكننا البرازيل.