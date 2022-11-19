قبل المونديال.. توقعات بيليه "الشهيرة" تخيف البرازيل

يمتلك أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه تاريخا مميزا مع كأس العالم، بخلاف تتويجه باللقب ثلاث مرات أو أنه أصغر لاعب عمرا يسجل في مباراة نهائية للبطولة، لدى بيليه سلسلة متواصلة من التوقعات التي يطلقها قبل كل نسخة تتحول إلى نقمة على من يرشحه للعب دور البطل.

صرّح بيليه قبل نسخة 1990 قائلًا: إيطاليا هي المرشح الأوفر حظا لنيل اللقب، قبل أن تخسر من الأرجنتين في نصف النهائي.

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وفي النسخة التالية قال بيليه: كولومبيا هي أفضل فريق وستصل لنصف النهائي على الأقل بينما البرازيل تمتلك لاعبين جيدين لكنها ليست قوية كمنتخب، فازت البرازيل بالبطولة وودعت كولومبيا من الدور الأول.

وفي المونديال الذي أقيم بفرنسا، رشّح البرازيلي المنتخب الإسباني للظفر بالكأس، فخرجت أيضًا من الدور الأول.

"البرازيل ليست بأفضل أحوالها والتنافس سيكون بين الأرجنتين وفرنسا وإيطاليا والبرتغال"، كانت هذه كلمات بيليه قبل نسخة كوريا واليابان التي شهدت خروج الأرجنتين وفرنسا والبرتغال من الدور الأول، ودعت إيطاليا من الدور الثاني وحققت البرازيل نجمتها الخامسة والأخيرة حتى الآن.

توقع بيليه أن يتكون المربع الذهبي في كأس العالم 2006 بألمانيا من البرازيل والأرجنتين وإنجلترا وفرنسا، أُقصيت منتخبات إنجلترا والأرجنتين والبرازيل في ربع النهائي ووصلت فرنسا للنهائي.

أما أشهر توقعات بيليه على الإطلاق كانت: سيفوز منتخب إفريقي بلقب المونديال قبل حلول العام 2000، لكن حتى الآن لم يصل أي فريق إفريقي لنصف النهائي.

وفي تغريدة عبر حسابه على "تويتر" في العاشر من الشهر الحالي أبدى بيليه ثقته بفوز بلاده البرازيل باللقب العالمي في الدوحة.