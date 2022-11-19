مدرب الإكوادور: أحلم بالفوز بكأس العالم

أثنى الأرجنتيني، غوستافو ألفارو، المدير الفني لمنتخب الإكوادور على إمكانات لاعبيه والعمل الذي قدموه طوال الفترة الماضية، مشيدا في الوقت نفسه باستعدادات المنتخب القطري وطموحه في كأس العالم 2022 التي يستضيفها على أرضه ووسط جماهيره.

وتفتتح النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم يوم الأحد بمواجهة المنتخبين القطري والإكوادوري على ملعب استاد البيت بمدينة الخور.

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وقال ألفارو بشأن حظوظ الفريقين في مباراة الافتتاح: سأخوض المباراة وأنا أحمل ألوان الإكوادور، المنتخب القطري يحضر لهذه المباراة منذ فترة طويلة ويتأهب لها منذ أشهر، هو منتخب كبير ولديه مجموعة متجانسة من اللاعبين، مجموعة تلعب مع بعضها البعض منذ فترة طويلة وهناك نسق وتنظيم كبيران.

وأضاف في المؤتمر الصحافي الذي عقد يوم السبت للحديث عن المباراة: ليس لديهم لاعبون محترفون في أوروبا أو دوريات عالمية، لكن ما تعلمته خلال حياتي أنه عندما يكون لديك خصم منظم وقوي وبه مجموعة من اللاعبين يلعبون مع بعضهم البعض لفترة طويلة، فهذا يشكل مصدر قوة كبيرة.

وأضاف: ينبغي أن نشير إلى أن منتخب قطر أيضا هو بطل آسيا، وهذا يعطي نظرة عن قوة هذا المنتخب الذي سيخوض كأس العالم على أرضه، وقطر عملت من أجل هذا الهدف، فهناك أكاديمية وهناك مدرسة وعمل كبير تم القيام به، البلد ككل عملت من أجل هذا الهدف ومن أجل هذا المنتخب.

وتابع ألفارو: قطر لديها منتخب منظم وكبير وتقوم ببناء هذا المنتخب منذ فترة طويلة.

وعن استعدادات منتخب الإكوادور، قال ألفارو: أنا والمنتخب توفرت لدينا ثلاثة أيام للاستعداد بعد الوصول إلى هنا، لكننا سنواصل التحضير بالشكل الأمثل، وبالنسبة لموقفنا كمرشح، لدينا منتخب قوي وكبير ومتجانس أيضا ولديه شخصية وهوية سيدافع عنها في مباراة الغد.

وتابع ألفارو: عندما نتحدث مع اللاعبين، نقول دائما إن علينا أن نكون أفضل مما كنا عليه في فترة التصفيات، ولذلك سنسعى للظهور بأفضل شكل ممكن وسنقدم كل ما لدينا من إمكانات.

وأضاف المدرب الأرجنتيني: بالطبع لدى لاعبينا ما يكفي من الموهبة والقوة والطموح للدخول بقوة في مباراة الغد، وبالتأكيد خاض لاعبو الإكوادور الكثير من التجارب والمنافسات وبالتالي، فإن المنتخبين لديهما قوة وطموحات كبيرة ولدينا أدواتنا للفوز، نتمنى الأحد أن النسخة الأفضل من المنتخب القطري والمنتخب الإكوادوري، ونود أن نرى احتفالية وعرسا كرويا من المنتخبين.

وعن تواجده ضمن مجموعة من المدربين الأرجنتينيين في مونديال قطر، قال ألفارو : كمدرب أرجنتيني، هذا شرف كبير بالنسبة لي أن أقود منتخب الإكوادور، نحن في الأرجنتين نضحي بشكل كبير كمدربين من أجل الوصول لأعلى المستويات الممكنة.

وأضاف: نعم هناك مجموعة من المدربين الأرجنتينيين أتيحت لهم الفرصة لقيادة منتخبات في كأس العالم، ونتحدث الآن عن شيء استثنائي، وهو أمر استثنائي بالنسبة لي أن أقود منتخبا في افتتاح كأس العالم، وأتمنى أن أكون ضمن المدربين الكبار، وطبعا أحلم بالفوز بكأس العالم.

وأضاف: دائما الهدف أن نفوز بالمباريات، وعندما بدأت مهمتي كان هدفي أن نحقق الأفضل ونحقق الفوز وبالنسبة لي ليس الإنجاز هو التأهل إلى المونديال فقط، هو أمر كبير بالطبع أن تتأهل للمونديال، لكن الهدف الأكبر والأجمل أن تتوج هذه المشاركة بالفوز، هو أمر معقد وصعب لكن ليس مستحيلا، وأنا أتشرف بالتواجد في هذا الموقع، فأنا أمثل الأرجنتين وأفخر بأنني صاعد من أسفل الهرم.

وأضاف ألفارو بشأن نجوم منتخب الإكوادور: اللاعبون لديهم إمكانيات كبيرة ويمكنهم التطور بشكل كبير والوصول لأفضل المستويات مع مرور مباريات البطولة، الكرة في الإكوادور تطورت بشكل كبير في الفترة الماضية ولدينا كثير من اللاعبين ينشطون في أوروبا.

وأضاف: هناك من يقولون إن الإكوادور لا تشهد عملا كبيرا في الدوري المحلي لكن ينبغي أن نقول إن هناك الكثير من العمل على مستوى تطوير اللاعبين وهناك الكثير من اللاعبين الإكوادوريين أيضا ينشطون في أوروبا، وأرى أن اللاعبين بشكل عام قدموا عملا كبيرا وحققوا الكثير في سن مبكرة ووصلوا إلى مستويات عالية من النضج.

ومن جانبه، قال موسيس كايسيدو لاعب منتخب الإكوادور المحترف بفريق برايتون الإنجليزي، بشأن خوض مباراة افتتاح المونديال: لدي شعور إيجابي ومتميز أن نبدأ البطولة الأحد ضد منتخب كبير، منتخب أظهر تفوقا واضحا وسيفتتح البطولة على أرضه، لكننا نتمتع بهدوء وطمأنينة ونتمنى تقديم مباراة جيدة، المباراة ستكون صعبة لكننا نحظى بتركيز عال.

وعن الجهود التي بذلها وزملاؤه اللاعبون طوال الفترة الماضية للتحضير للمونديال، قال موسيس: عندما أسمع السلام الوطني، أتذكر الكثير من الأشياء، أتذكر الحي الذي كنت ألعب فيه عندما كنت صغيرا، لدينا طموح كبير في هذا المونديال ولدينا مشاعر تجاه الجماهير التي تدعمنا وتقف خلفنا بكل قوتها، وهذا سيدعمنا بشكل كبير على أرض الملعب.

وعن الترشيحات الخاصة بمباراة الغد، قال موسيس: نحن نعرف أن منتخب قطر قوي، وكما قال المدرب، ننظر لمنتخب قطر باعتباره المرشح الأوفر حظا، وأعتقد أن المباراة ستكون معقدة للغاية، لكن المنتخبين سينافسان بقوة حتى نهاية المباراة.

وعن الضغوط التي قد يواجهها المنتخب الإكوادوري نظرا لاعتباره المرشح الأوفر حظا في مباراة الغد من قبل البعض، قال موسيس: هذا لا يضع علينا أي ضغط، نحن لا نشعر بضغط حيث أننا منتخب شاب ونتواجد هنا في المونديال لأننا قدمنا عملا كبيرا خلال الفترة الماضية وأدينا بشكل جيد.

وأضاف: نعرف أن مباراة الغد ستكون مباراة مهمة للغاية بالنسبة لنا، أعتقد أننا علينا التركيز بشكل كبير ولن نشعر بأي ضغوط، ربما بعض التوتر لأنها المباراة الأولى في المونديال لكن لدينا الكثير من الهدوء والطمأنينة من أجل الدخول بقوة في البطولة.

وعن توجيهات المدرب للفريق، قال اللاعب: طلب منا المدرب أن نلعب بقوة وبشخصيتنا المعتادة، وسنقدم كل ما لدينا على أرض الملعب وحتى آخر لحظة، لا يجب أن نضع أنفسنا تحت الضغط وعلينا التركيز والحفاظ على الكرة.