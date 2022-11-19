مهاجم إيران: نركز على كرة القدم فقط رغم واجباتنا تجاه الشعب

يسعى المنتخب الإيراني إلى تجاوز الأحداث التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي، بعدما اندلعت احتجاجات عنيفة هناك في الوقت الذي يستعد فيه الفريق لخوض منافسات كأس العالم في قطر.
وقال مهاجم الفريق مهدي طارمي، يوم السبت: نحن أيضا لدينا واجباتنا تجاه المجتمع الإيراني، لكننا هنا للتركيز على كرة القدم.
وأضاف: بغض النظر عن الاحتجاجات، فقد سبق لي أن أوضحت وجهة نظري، لكن الأمر يتعلق هنا بكرة القدم والمتعة للجماهير.
وشهدت إيران على مدار أسابيع احتجاجات شعبية كبيرة بعد وفاة الشابة البالغة من العمر 22 عاما مهسا أميني، والتي تم القبض عليها منتصف سبتمبر الماضي بواسطة شرطة الأخلاق الإيرانية بسبب اتهامها بخرق قواعد الزي الإسلامي وتوفيت في مركز الشرطة بعد ذلك بوقت قصير.
وأثرت الأحداث الراهنة في إيران على استعدادات المنتخب لكأس العالم في قطر، حيث يتواجد في المجموعة الثانية التي تضم كلا من إنجلترا والولايات المتحدة الأميركية وويلز.
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