أميركا وويلز يسعيان لنقاط ثمينة في مستهل مسيرتيهما بكأس العالم

يخوض منتخبا الولايات المتحدة وويلز مباراتهما الافتتاحية بكأس العالم لكرة القدم يوم الاثنين وهما على دراية بأن الفوز قد يحسم بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الثانية إلى جوار إنجلترا، التي من المتوقع أن تتصدر المجموعة.



وفي ظهورها الأول بكأس العالم في 64 عاما بجيل ذهبي من المواهب بقيادة غاريث بيل، تسعى ويلز لتكرار نجاحاتها الأوروبية الأخيرة إذ وصلت إلى قبل النهائي في بطولة أوروبا 2016 ودور الستة عشر في بطولة أوروبا 2020.



واستدعى المدرب روب بيدج تسعة لاعبين ينافسون في الدوري الإنجليزي الممتاز لتشكيلته في كأس العالم التي يرى مدرب أميركا غريغ برهالتر أنه لا يتعين على فريقه الاستهانة بها به رغم إصابة عدد من اللاعبين البارزين مثل جو ألين وآرون رامسي وتأثير ذلك على استعدادات ويلز للبطولة.



وقال برهالتر للصحافيين: أعتقد أن ويلز، على الأقل بالنسبة للصحافة الأميركية، لا تحظى بالمكانة التي تستحقها. عندما أنظر إلى تشكيلتها أرى بشكل أساسي تشكيلة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وتابع: بالنسبة لي، إنه فريق جيد للغاية، فريق قوي. سبق له المشاركة في البطولات الدولية ويعرف كيف تكون. وستكون مباراة صعبة جدا.



ولم تكن استعدادات الولايات المتحدة للبطولة مثالية وأخفق الفريق في هز الشباك في مواجهة اليابان والسعودية وديا في سبتمبر الماضي، لكن الفريق الشاب الذي لم يثبت قدراته بعد يسعى للرد على المشككين عندما يشارك في البطولة بعد غياب استمر ثماني سنوات.



وسيكون أغلب اللاعبين الأساسيين متاحين بالنسبة لبرهالتر، وبينهم كريستيان بوليسيك وجيو رينا ووستون ماكيني الذين سيسعون لترك بصمتهم في ظهورهم الأول بالبطولة.



وتستمد ويلز ثقة من ثبات العمود الفقري للفريق بصورة كبيرة ما أكسبها خبرة مهمة في التعامل مع البطولات الكبرى من خلال آخر نسختين من بطولة أوروبا.



وبزغ نجم عدد من اللاعبين الشبان مؤخرا بينهم نيكو وليامز وبرينان جونسون، ما سمح لبيدج بتقليل اعتماده على المخضرمين بيل ورامسي، لكنهما يظلان في غاية الأهمية بالنسبة لمشوار ويلز في قطر رغم ذلك.



وبعدما تحقق أخيرا حلم الحرس القديم بالتأهل إلى كأس العالم قبل أن يسدل الستار على مسيرتهم، أشاد رامسي بالمدرب السابق جاري سبيد الذي أرسى قواعد انطلاقة ويلز قبل وفاته في 2011.



وقال: لا يغيب غاري عن أذهاننا بكل ما حققناه. إذا نظرت لمكانتنا حاليا، سترى بصمة جاري واضحة. هو من أطلق الشرارة الأولى.



وأكمل: كان جاري يحظى بقدرة تجعلك تؤمن بأي شيء يقوله. أحد الأهداف التي وضعها فور توليه المسؤولية هو التأهل إلى كأس العالم (في 2014).



وختم: لم نتمكن من ذلك، وهذا يزيد من خصوصية تأهلنا الآن. هذا يعني كل شيء.

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