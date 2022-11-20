حارس أوروغواي "قلق" من كرة كأس العالم

كشف سيرجيو روشيت حارس مرمى منتخب أوروغواي يوم الأحد أن مهمة حراس المرمى تزداد صعوبة في كأس العالم لكرة القدم مع زيادة سرعة الكرات، مشيرا إلى أن التصميم المستخدم في قطر ليس استثناء.



وأبلغ روشيت الصحافيين قبل مباراة فريقه الافتتاحية في كأس العالم أمام كوريا الجنوبية يوم الخميس: عاما تلو الآخر، تزداد مهمة المهاجمين سهولة وتزداد الأمور صعوبة بالنسبة لنا.



وقال الاتحاد الدولي (الفيفا) إن الكرة في نهائيات 2022 أسرع من أي الكرات في أي نسخة أخرى لكأس العالم.



وعلّق روشيت قائلا: إنها كرة سريعة للغاية. نحن في خضم عملية التأقلم.



وبات روشيت (29 عاما) الخيار الأول في حراسة المرمى للمدرب دييغو ألونسو على حساب المخضرم فرناندو موسليرا (36 عاما) الذي شارك في كأس العالم ثلاث مرات لكنه سيكون بديلا في قطر على الأرجح.



وتحدث روشيت إلى الصحافيين بعد حصة تدريبية انتهت باللعب والمزاح.



وقال: لدينا مجموعة جيدة للغاية. لا شك في مستواهم. قد يكون للأجواء الإيجابية دور جيد. لكن عندما تحين ساعة العمل، فإن تركيزنا منصب بالكامل على مهمتنا.

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