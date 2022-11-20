زميله السابق: صلاح يشعر بالغيرة بسبب المونديال.. وماني كان أفضل

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كشف الكرواتي ديان لوفرين عن شعور زميله السابق في ليفربول الدولي المصري محمد صلاح "بالغيرة" بسبب مشاركة الأول في نهائيات كأس العالم.
وتلعب كرواتيا ضمن المجموعة السادسة رفقة منتخبات بلجيكا وكندا والمغرب، بينما خسرت مصر مقعدها في النهائيات لصالح السنغال التي تشارك في منافسات المجموعة الأولى.
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وقال لوفرين خلال مؤتمر صحافي: بنسبة 100% صلاح يشعر بالغيرة، لو كنت في مكانه لشعرت بالأمر نفسه.
وتابع: صلاح كان قريبًا جدًا من التأهل، لكن ماني كان أفضل، صلاح أبلغني أنه سيأتي إلى المونديال بعلم كرواتيا.
ويبدأ المنتخب الكرواتي مشواره بالبطولة بمواجهة المغرب يوم الأربعاء المقبل.
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