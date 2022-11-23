المغرب ينتزع نقطة ثمينة من كرواتيا

تعادل منتخب المغرب، الذي لعب بين عدد كبير من مشجعيه في استاد البيت، دون أهداف مع كرواتيا، وصيفة بطلة النسخة الماضية، في مباراة قليلة الفرص بأولى جولات المجموعة السادسة بكأس العالم لكرة القدم في قطر يوم الأربعاء.
وغابت الفاعلية في بعض المحاولات، وتألق الحارس المغربي ياسين بونو في التصدي لتسديدة نيكولا فلاشيتش، كما سدد لوكا مودريتش فوق العارضة قبل نهاية الشوط الأول.
وكانت أقرب محاولات المغرب في الشوط الثاني لكن الحارس دومينيك ليفاكوفيتش تصدى لضربة رأس نصير مزراوي، ثم تسديدة أشرف حكيمي القوية بعد ركلة حرة.
وأبعد لاعب الوسط سفيان أمرابط كرة قبل تجاوز خط المرمى بعد تسديدة منخفضة من المهاجم إيفان بريشيتش.
وشارك المهاجم عبد الرزاق حمد الله، العائد للمباريات الدولية بعد غياب طويل لأسباب انضباطية، في الدقائق الأخيرة بدلا من يوسف النصيري غير الموفق، لكن لم تسنح له فرصة لتهديد المرمى. وتلعب بلجيكا مع كندا في وقت لاحق اليوم بنفس المجموعة.
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